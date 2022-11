Por qué Luis Enrique llevará a 26 jugadores al Mundial

Luis Enrique ya ha anunciado la lista de convocados de España para el Mundial de Qatar 2022, que se disputa entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre y en el que la selección española aspira a todo. El técnico del combinado nacional ha optado por llamar a la concentración a un número elevado de jugadores, un total de 26 futbolistas que se pondrán a las órdenes del cuerpo técnico desde ya y que defenderán los colores de España en la cita mundialista. En otros torneos de máximo nivel de selecciones sólo se podía llevar a 23 futbolistas. ¿Por qué Luis Enrique ha llamado a 26?

El motivo viene aprobado de forma reciente por la FIFA y responde a la ampliación de las medidas especiales que se dieron entre los protocolos por positivos por el Covid-19. Las selecciones nacionales participantes en la última Eurocopa pudieron alcanzar ya el número de 26 jugadores por si hubiera algún positivo de última hora. En el caso de la Copa América, CONMEBOL aprobó que se llamaran a 28 futbolistas, algo que se ha considerado exagerado por parte de FIFA de cara al máximo torneo a nivel de selecciones.

Entre los convocados de España hay tres porteros, Unai Simón como destacado y Robert Sánchez y David Raya como cancerberos de Luis Enrique para el Mundial. Es habitual que se lleve este número por si se cuenta con alguna baja en un puesto esencial y sin más sustitutos. A partir de ahí, el seleccionador español dobla puestos en defensa, pero es en el centro del campo y en la delantera donde hay más excedente. Entendiendo que España pueda jugar con tres centrocampistas, Luis Enrique opta por convocar a siete futbolistas, además de atacantes polivalentes como Dani Olmo, Asensio o Sarabia que pueden ocupar esta parte del terreno de juego.

En la delantera, las presencias de Ansu Fati, Yéremi Pino y Nico Williams sorprenden al contar con ocho atacantes pero sólo un delantero centro puro, como es Álvaro Morata. Borja Iglesias, Iñaki Williams, Gerard Moreno o Iago Aspas no han contado con hueco en ese combinado de 26 futbolistas por el que apuesta Luis Enrique para el Mundial de Qatar 2022.

La concentración de la selección española para el Mundial de Qatar comienza el día 14, lunes antes de que el martes ponga la expedición rumbo a Jordania, donde el jueves 17 España disputará un amistoso en Amman. De ahí se viaja a Qatar, donde España debuta el 23 de noviembre ante Costa Rica, como parte del Grupo E.

24 en la Eurocopa, 26 en el Mundial

Luis Enrique convocó a 24 jugadores para la Eurocopa, pese que se podía contar con el mismo máximo, de 26. El seleccionador explicó por qué en rueda de prensa. «Creo que hemos hablado estos meses, la gran diferencia está en que la Eurocopa no permitía más de 23 jugadores en el banquillo porque no era favorable para el grupo y ahora se puede tener a 26, todos en el banquillo. Por eso hemos traído dos delanteros más, dos de mediocampo. Yo no tengo problemas de gestionar a los jugadores, esos gestos que se hacen por desgracia cada vez más en el fútbol. No es una competición para que todos se vayan contentos, es una competición para ayudar a tu país».

Convocatoria de España para el Mundial

Porteros: Unai Simón, David Raya, Robert Sánchez

Defensas: Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba y José Luis Gayá.

Centrocampistas: Sergio Busquets, Rodri Hernández, Pablo Páez ´Gavi´, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri González y Koke Resurrección.

Delanteros: Ferran Torres, Nico Williams, Yeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Ansu Fati.