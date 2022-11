Luis Enrique: «Es la selección de Luis Enrique y no vamos a morir de miedo»

Luis Enrique atendió a los medios después de dar a conocer el nombre de los 26 jugadores elegidos para defender a la selección española en el Mundial de Qatar. El seleccionador mantuvo la base del equipo y sorprendió con la presencia de Hugo Guillamón, Yeremy Pino y Ansu Fati. El asturiano no citó a futbolistas como Sergio Ramos, Iago Aspas o Brais Méndez.

«Me ha quedado una lista macanuda. Hay jugadores que por merecimientos podrían estar. La sensación de plenitud que tengo con estos 26 jugadores es máxima. Hemos conseguido crear más que una selección, un equipo. Plenamente convencido de que vamos a dar guerra en Qatar», comenzó el seleccionador la comparecencia.

La gran duda

«Uno no deja de pensar en la lista hasta el último día. En ataque tenía una duda en ataque que despejamos ayer por la noche. Hay jugadores que se han quedado fuera, que podrían estar».

Ansu Fati y Yeremy Pino

«No hablo de los que no están. Yeremy Pino es un jugador habitual con la selección. Está creciendo y reúne todo lo que pedimos a un jugador de banda. Ansu está en ese proceso de recuperar lo que era antes de la lesión. Se podría valorar cuando va a recuperar su nivel anterior».

Experiencia y juventud

«Va a ser la misma selección que habéis visto. Esta es la selección de Luis Enrique. No vamos a morir de miedo. No puedo garantizar siete partidos, pero vamos a ver lo que siempre ha hecho España. Veremos si esto da para lograr resultados».

26 jugadores

«Sobre esto hemos hablado a lo largo de estos meses. La gran diferencia está que la Eurocopa no permitía convocar a todos los jugadores. Ahora, llevar a 26 nos permite llevar un delantero y lo gestionaremos con sentido común, como siempre. Me preocupa cero esa gestión».

El listón

«El infinito. Mi listón es competir en cada partido. Nadie puede descartar a España entre las mejores. Vamos a intentar jugar siete partidos, como en la Eurocopa. Ahora creo que la afición está volcada con los jugadores y vamos a intentar devolverles el apoyo».

Lista perfecta

«Todos los seleccionadores tienen alguna baja. Yo tengo un recuerdo para Mikel Oyarzabal. Tenemos muchísimo nivel. Mi objetivo es motivarles al máximo para conseguir su mayor versión. Si esto lo conseguimos a nivel individual y luego en lo colectivo, estaré contento».

¿Última lista?

«No voy a contestar a la primera. Da igual lo que diga, va a llegar la respuesta sesgada. A la segunda, tampoco. Será mi cuarto Mundial. Este desde un prisma diferente. Tengo una ilusión tremenda en seguir viendo a la Selección siendo igual de positiva y optimista que espero que sea».

La duda

«No hay ninguna duda. Las opciones eran delantero y pivote. Cualquier decisión era igual de efectiva que la que he tomado al final. Sería feo decir quién ha quedado fuera».

Polivalencia

«No lo veo así. Tienen jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones. Olmo y Asensio lo pueden hacer de interior. También pasa con Guillamón, que juega de pivote. Con 26 tengo cubiertas todas las posiciones. Llegamos de la mejor manera y habiendo cumplido con los objetivos. Se presenta el viaje de fin de curso para disfrutar, ser valientes, ser agresivos a la hora de recuperar el balón y no creo que nadie diga que somos una pareja de baile agradable».

Luis Enrique

«He tenido la suerte de entrenar a los mejores del mundo y he aceptado mi rol de liderar. He entrenado a otros de un perfil totalmente diferente. Aquí puedo escoger a los jugadores que yo creo que mejor interpretan la idea futbolística. Mi tarea es coordinar a todos y potenciar sus virtudes».

Delantero puro

«Lo es Morata, pero puede jugar Asensio, Olmo, Ansu… No me preocupa. Es la conexión que más tenemos y es el perfil de un jugador que se tiene que asociar bien. No tengo dudas».

Busquets

«Mi objetivo es convencerle para que juegue un Mundial más. Es como Nadal. No hay duda de que ha sido el mejor de la historia con Djokovic y Federer, pero si miramos el saque no es de los mejores. Si conseguimos que el escenario del partido sea el que queremos, se convierte en Nadal, que es el número 1. Si miramos sólo el saque y nos partimos, no es el mejor pivote».

Liga de Naciones y Eurocopa

«Es importante. Lo bueno de ver a los jóvenes a este nivel es que si los que vienen creen que también lo pueden hacer. La juventud también te da esa libertad de expresarte con mayor naturalidad. Ya están en equipos de nivel. En la Eurocopa salimos reforzados y nos planteamos este paso con mucho optimismo».

Calendario

«Integramos la preparación física en ejercicios con balón, pero en esta ocasión por las fechas a nivel físico no vamos a preparar nada. Nos concentramos el lunes y el jueves hay un partido. A nivel táctico lo haremos en el campo y por vídeo».

Jugar en Qatar

«No me supone ningún problema. Se decidió en la FIFA hace años. Yo estoy encantado de representar a mi país. Soy seleccionador, no soy político, decido mi lista y me centro en el fútbol. Ojalá la calidad de vida de todos mejore».

Asensio

«El punto crítico fue en la anterior convocatoria. En esta le ha dado la vuelta, juega más, es decisivo y para nosotros es un jugador que puede hacerlo en banda, pero tengo la corazonada de que lo puede hacer de falso nueve. Puede ser impredecible».

Bloque del Barcelona

«No miro de qué club son. Muchos de los jugadores del Barcelona han jugado en su equipo después de jugar con la Selección».

Ilusión

«El Mundial es una cita que motiva sobremanera a todos. No te podría decir un tanto por ciento. Lo que intentamos transmitir es con la confianza al 90%. Por no decir el cien, no vaya a ser que alguno se haya despistado el último mes».

Evolución profesional

«Cuando uno decide venir a la Selección teníamos el objetivo de volver a competir. Ese es el objetivo. Luego, recuerdo una frase que les dije a los jugadores y que basaba todo en la idea de fútbol. Eso lo iba a respetar hasta el último partido de la Eurocopa y hasta el Mundial. Ese es el camino. Creo que hasta ahora se ha cumplido y les recordaré que esa idea sigue vigente y reforzada. Si el equipo es fiel a lo que yo considero y da el máximo de lo que tiene, no se tiene que lamentar de nada. El Luis Enrique persona está encantado, con energía, ahora me acuerdo de mis seleccionadores».

Dudas

«Cómo voy a dudar de eso con todos los palos que nos dan. Soy el mejor entrenador que puede haber en la tierra, ya luego vendrán las críticas. No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo, otra cosa es que sea verdad».

Piqué

«Estaba en la prelista porque cuando la doy es un jugador profesional y en activo. No era primera opción, pero no hubiese tenido dudas».

Koke

«Con Koke no tengo ninguna duda de ningún tipo. Es una garantía para cualquier entrenador. No le he esperado porque era una lesión muy pequeña».