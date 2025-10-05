Alerta a los dueños de perros: están poniendo multas de 180 euros por esto que haces todos los días

Se están poniendo multas de 180 euros por esto que hacen todos los días los dueños de los perros. A la hora de cuidar nuestras mascotas, necesitamos empezar a prepararnos para dar un giro radical ante una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas. Podremos descubrir lo mejor de este tipo de elementos de una forma que quizás nos costará creer. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, en unos días plagados de acción.

Los dueños de perros se ponen en alerta

Están poniendo multas de 180 euros por esto que haces todos los días

Tal y como explican los expertos de Reducereutiliza: «Un perro de tamaño mediano, alrededor de 15 kilos, evacúa diariamente cerca de 600 gramos de excremento. Es decir, unos 18 kilos al mes y 216 kilos al año. Si los dueños no se preocupan de recoger estos desechos, las ciudades quedan cubiertas de un material que no solo es desagradable y maloliente, sino que puede resultar peligroso. Una vez depositada en el suelo, la caca del perro empieza a descomponerse. El sol y la humedad hacen efecto, hasta llegar a solidificar el excremento. Después, se convertirá en un fino polvo que puede moverse por cualquier sitio. De esta manera se dispersan gracias al viento y la lluvia, contaminando agua, aire, alimentos y todo lo que encuentren en su camino. El problema está en que gran parte de estas defecaciones contienen parásitos o bacterias como la Toxocara canis o la Ancylostoma. Estos son dos parásitos que habitan el intestino de los perros, pero no son tan amigables con los seres humanos, a quienes puede causar enfermedades. Para combatir estos peligros basta con tomar algunas precauciones básicas, empezando por recoger las heces de nuestras mascotas siempre, sin excepción. Se deberán depositar en el contenedor gris. Además, es recomendable mantener a los animales correctamente desparasitados y lavarnos las manos después de recoger estos desechos o utilizar gel hidroalcohólico».

Siguiendo con la misma explicación: «Siempre, sin ninguna excepción, los dueños de perros deben recoger las heces que estos depositan al defecar y orinar. Dejar los restos en el suelo, ya sea en la calle, el jardín, o cualquier otro lugar, no es seguro ni beneficioso para el medioambiente. Para recoger los excrementos es preferible no utilizar bolsas de plástico tradicionales, porque no se descomponen. Para completar un proceso correcto, se pueden utilizar bolsas biodegradables que permiten depositar la caca en su interior y luego tirarlas al contenedor de restos, el de color gris, dado que tanto la bolsa como el contenido se descompondrán de manera normal. Incluso usando una bolsa biodegradable deberemos depositar la bolsa en el contenedor gris y nunca en ningún otro contenedor. No se debe dejar este desecho al aire libre, ni tirado en los suelos de parques de la ciudad o el campo, puesto que además de dar mal aspecto, puede llegar otro animal o persona que no sepa lo que es y encontrarse un desagradable regalo. Otra opción es recoger los restos de excremento en papel, ya sean bolsas o periódicos, que ayudarán a contaminar aún menos. A pesar de ser incómodo y menos higiénico a simple vista, el papel es la opción más sana para el medioambiente».