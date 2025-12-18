Los mejores roscones artesanales de Madrid: listado completo y direcciones de los ganadores del concurso

Puede que ahora que se acerca la Navidad, estés pensando en comprar turrones e incluso, un panettone, pero no nos olvidamos del famoso Roscón de Reyes, quizás el dulce más tradicional de la temporada y aunque la oferta es variada, sólo unos pocos pueden ser considerados los mejores. Roscones de Reyes como los que ahora te presentamos, y que acaban de ser elegidos como los mejores roscones artesanales de Madrid.

En concreto, ya se ha dado a conocer el Mejor Roscón de Reyes Artesano 2026. El fallo se conoció ayer tras la final del VIII Campeonato del Mejor Roscón de Reyes Artesano de Madrid, un certamen que se ha convertido en una cita clave para medir el pulso real de este dulce tradicional en la capital. La cata ciega, celebrada como es habitual en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, reunió a algunos de los nombres más relevantes de la pastelería y la gastronomía española. Y en una edición especialmente reñida, con 13 roscones finalistas debido a un cuádruple empate en semifinales, el jurado ha puesto el acento en un aspecto que este año ha marcado la diferencia: el respeto al sabor tradicional del roscón, especialmente al uso equilibrado del agua de azahar.

Los mejores roscones artesanales de Madrid

El primer premio entre los mejores roscones artesanales de Madrid, ha sido para Doble Uve Obrador, que se encuentra en la calle Antonio Arias 5. El jurado ha destacado de forma unánime sus matices de agua de azahar, precisos y bien definidos, un rasgo poco habitual en esta edición debido a la escasez de este aroma en muchos de los roscones presentados.

Además del aroma, se ha valorado muy positivamente el equilibrio entre textura, sabor y fermentación, tres aspectos clave para que un roscón funcione como tal y no derive en un bollo enriquecido sin personalidad. Detrás de esta elaboración se encuentra Paloma Silvestrin, fundadora de Doble Uve Obrador.

Como marca la tradición del campeonato, el premio simbólico, valorado en 2.500 euros en productos de la firma Mantequilla Arias, será donado por la pastelería ganadora a una ONG de su elección.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gastroactitud (@gastroactitud)

Segundo y tercer puesto: La Crujiente y Marea Bread

El segundo puesto del podio ha sido para La Crujiente, una pastelería en la Calle San Germán, 12 que lleva varios años compitiendo en el campeonato y que, edición tras edición, se acerca un poco más al primer premio. Su roscón ha convencido al jurado por su regularidad técnica y una elaboración cuidada.

Y en el tercer puesto tenemos a Marea Bread, otro nombre ya habitual en las finales del concurso. La propuesta de esta pastelería en la Calle Oña, 125 ha vuelto a situarse entre las mejores de Madrid, confirmando el alto nivel que mantiene desde hace varias ediciones.

Una final con 13 roscones y un jurado de primer nivel

La final del campeonato se celebró ayer en la Casa de la Panadería, en plena Plaza Mayor, un escenario ya inseparable de este certamen. En esta ocasión fueron 13 los roscones finalistas, una cifra poco habitual motivada por un cuádruple empate en las semifinales.

El jurado estuvo presidido, como es habitual, por el maestro pastelero Paco Torreblanca, y contó con la participación de figuras destacadas del sector como Ricardo Vélez, de Moulin Chocolat; Oriol Balaguer, ganador del campeonato 2025; Estela Gutiérrez, de Estela Hojaldres; Jordi Butrón; Carlos Fernandes, profesor de Le Cordon Bleu; José Carlos Capel, crítico gastronómico y presidente de Madrid Fusión; y Rogelio Enríquez, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía.

Listado completo de pastelerías finalistas en Madrid

Estos son los obradores cuyos roscones llegaron a la final del VIII Campeonato del Mejor Roscón de Reyes Artesano de Madrid 2026, con direcciones para quienes quieran probarlos estos días:

Doble Uve Obrador – Calle Antonio Arias, 5

– Calle Antonio Arias, 5 La Crujiente – Calle San Germán, 12

– Calle San Germán, 12 Marea Bread – Calle Oña, 125

– Calle Oña, 125 Cientotreintagrados – Calle Sánchez Pacheco, 20

– Calle Sánchez Pacheco, 20 Balbisiana – Calle Velázquez, 55

– Calle Velázquez, 55 Panem – Calle Fernán González, 42

– Calle Fernán González, 42 Obrar Madrid – Calle Galileo, 9

– Calle Galileo, 9 Novo Mundo – Pan, Café y Gente – Calle del Carnero, 9

– Pan, Café y Gente – Calle del Carnero, 9 Panadario – Calle Alonso Heredia, 25, C

– Calle Alonso Heredia, 25, C Pastelería Larraya – Calle Galileo, 67

– Calle Galileo, 67 En Bruto – Calle San Lucas, 13

– Calle San Lucas, 13 Obrador Abantos – Calle del Rey, 6, San Lorenzo de El Escorial

– Calle del Rey, 6, San Lorenzo de El Escorial Panda Patisserie – Calle Viriato, 31

Antes de llegar a la final, el campeonato pasó por una fase de preselección especialmente rigurosa. Las semifinales se celebraron los días 2, 3 y 4 de diciembre en tres mesas de cata ciega formadas por consumidores, periodistas y profesionales de la pastelería. Todas tuvieron lugar en The Patissier y contaron con la coordinación de Ricardo Vélez, primer ganador del campeonato en 2018.

Los roscones se evaluaron siguiendo una ficha de cata común que valoraba apariencia, aroma, alveolado, textura y sabor, los mismos criterios empleados posteriormente por el jurado profesional. Y es que uno de los mensajes más claros que deja esta edición es la preocupación por la pérdida del sabor tradicional del roscón. La opinión unánime de los catadores es que, aunque la apariencia externa ha mejorado notablemente, el protagonismo del agua de azahar se ha diluido en muchos casos.

En varias muestras se detectaron aromas sustitutos como vainilla, canela o cítricos con notas amargas que desdibujan el perfil clásico del roscón. La crítica se repite respecto al año pasado: muchos productos se acercan más a un brioche que a un auténtico roscón de Reyes. Aun así, el nivel técnico ha sido alto y el concurso vuelve a servir como termómetro de un dulce que, año tras año, sigue evolucionando entre la tradición y la innovación.