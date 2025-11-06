Día de la Almudena 2025: programación completa y eventos del 9 de noviembre en Madrid

Madrid se prepara para vivir una de sus fiestas más importantes y queridas. El 9 de noviembre se celebra el Día de la Almudena, el día de su patrona y por tanto, el domingo se convierte en una jornada de celebración con una programación llena de actos entre los que destaca la procesión de la Virgen de la Almudena.

Las fiestas de la Almudena sin embargo, arrancan hoy jueves 6 de noviembre de modo que durante estos próximos tres días hasta que llegue el domingo, los madrileños van a poder disfrutar de todo tipo de actos y eventos como por ejemplo conciertos, pasacalles, misas y como no, la degustación de la famosa corona de la Almudena, pero también están las ofrendas florales que serán protagonistas estos días en la Explanada de la Almudena. Y todo culminará el 9 de noviembre que es el día dedicado de lleno a la patrona de Madrid, de modo que si no deseas perderte nada de lo que va a ocurrir en la capital ese día, atento a lo que te contamos a continuación, con la programación completa y eventos del 9 de noviembre en Madrid.

Día de la Almudena: programación completa del 9 de noviembre en Madrid

La Almudena es la patrona de Madrid y como ya sabemos, cada 9 de noviembre es su gran día. El porqué de esta celebración se remonta al 1085 cuando el rey Alfonso VI encontró la imagen de Santa María de la Real de la Almudena. Estaba en uno de los torreones adosados a la muralla árabe de la ciudad, después de haber estado escondida durante siglos y así se convirtió en patrona de todos los madrileños.

Y ahora que se acerca el 9 de noviembre, muchos quieren saber qué programación va a haber, aunque no olvidemos que este año, se ha decidido mover el festivo al lunes 10 de noviembre. Sin embargo, toda la liturgia en torno a la Virgen se celebrará en su día, de modo que si bien estos días vas a tener oportunidad de ver distintas ofrendas, será el domingo cuando todo culminará de forma especial, con una programación que ahora te detallamos:

11:00 h · Explanada de la Almudena – Solemne celebración eucarística y a continuación procesión

– Solemne celebración eucarística y a continuación procesión 11:30 h · Desde la Catedral hasta la plaza de la Villa – Actuaciones de grupos madrileños durante el paso de la Virgen

– Actuaciones de grupos madrileños durante el paso de la Virgen 11:00 – 14:00 h · Paseo del Prado – Encuentro de gaitas y dulzainas con más de 200 músicos y bailadores

– Encuentro de gaitas y dulzainas con más de 200 músicos y bailadores 12:30 – 14:30 h · Plaza Mayor – Números musicales castizos a cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, declarada de utilidad pública en 1989. Sus chulapos y chulapas llenarán el entorno con chotis, pasodobles y ritmos goyescos

– Números musicales castizos a cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, declarada de utilidad pública en 1989. Sus chulapos y chulapas llenarán el entorno con chotis, pasodobles y ritmos goyescos 15:00 – 21:00 h · Explanada de la Almudena – Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid

– Ofrenda floral y solidaria del pueblo de Madrid 17:00 – 19:00 h · Plaza Mayor – Actuaciones folclóricas con tres asociaciones emblemáticas: Francisco de Goya, con danzas del siglo XVIII, Arrabel, dedicada a la música y danza castellana desde 1982 y el organillero Alfredo Pobo, acompañado de sus bailarines castizos

– Actuaciones folclóricas con tres asociaciones emblemáticas: Francisco de Goya, con danzas del siglo XVIII, Arrabel, dedicada a la música y danza castellana desde 1982 y el organillero Alfredo Pobo, acompañado de sus bailarines castizos Cuarto día del ciclo ‘Patronas’

19:00 h · Barracudas – Ruidos de Moto + Hi-Hats Band

19:00 h · Siroco – Vanessa Borhagian + María Bornaechea con Canciones del Alma

21:00 h · Café La Palma – Triskai + Meriendacena

21:30 h · Candela – La Pucci + Edu Espín

21:30 h · El Intruso – Yael Levi

La degustación de la Corona de la Almudena

De forma especial tenemos que hablaros de la degustación de la corona de la Almudena, que se celebra con un evento especial a partir de las 12:30 horas en la Plaza Mayor. Una corona que es la más grande que se prepara ya que se sirven 1.000 raciones. La ACYRE (Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid) es la entidad que organiza este evento y que cuenta con más de cien años de historia. Para esta jornada se reunirán más de 500 profesionales que elaborarán una corona gigantesca la cual se repartirá de forma gratuita hasta que se agoten existencias.

Concierto de la Escuela Superior de Música Reina Sofía

Y ya por la tarde, a las 19:30 horas se celebrará en el Auditorio Sony, el recital de Zarzuela a cargo de los alumnos de la Cátedra “Alfredo Kraus” de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, bajo la dirección escénica de Alfonso Romero.

El concierto es completamente gratis, aunque eso sí, si deseas asistir tienes que reservar entradas en la página web de la escuela (www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es) y te recomendamos que no tardes en hacerlo ya que son muchos los que no quieren perderse este broche musical que pondrá fin a la festividad y que contará con fragmentos de Luisa Fernanda, Doña Francisquita o El Barbero de Sevilla.

Como ves, la jornada es de lo más completa, destacando como no, la procesión a partir de las 11:00 horas, así como la degustación de la Corona de la Almudena, aunque si te quedas sin uno de los 1.000 trozos que se reparten no te preocupes, las pastelerías y panaderías de Madrid elaboran también este famoso dulce que es el más típico cada 9 de noviembre.