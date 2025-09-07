Conciertos y quién actúa en las Fiestas de Móstoles 2025: fechas y entradas

Las Fiestas de Móstoles 2025 ya calientan motores y en concreto, se preparan para llenar de música y ambiente festivo cada rincón de este municipio de Madrid. El programa es muy completo, pero lo cierto es que si nos fijamos sólo en los conciertos, podemos decir que van a ser uno de los grandes atractivos de estas jornadas, con artistas de primer nivel y actuaciones pensadas para todo tipo de públicos. Desde la canción popular hasta el pop más actual, pasando por el flamenco, la música indie o las grandes orquestas, el cartel de este año no deja indiferente así que si deseas saber quién actúa, todas las fechas y dónde hacerte con las entradas, no te pierdas nada de lo que ahora te contamos.

El Ayuntamiento de Móstoles ha diseñado una programación variada de conciertos que combina nombres de gran tirón como David Bustamante, Beret o Estrella Morente con propuestas que concentrarán varias actuaciones como la Noche de la Movida o la Fiesta Europa FM, donde coinciden distintos artistas y DJs. Los escenarios repartidos por la ciudad, con especial protagonismo de Finca Liana y la Plaza del Pradillo, volverán a ser el punto de encuentro para todos aquellos que vayan a estos conciertos, ya sean de Móstoles o decidan visitar el municipio durante los próximos días. Más allá de la música, los conciertos se convierten en un espacio de convivencia, donde generaciones distintas comparten canciones, baile y emoción. pero además, el hecho de que sean gratis permite además que todo el mundo pueda disfrutar del ambiente sin barreras de acceso, lo que hace de estas fiestas un referente en la Comunidad de Madrid. A continuación repasamos todos los artistas, las fechas y lo que debes saber sobre las entradas.

Todos los artistas y actuaciones

Comenzamos con todos los artistas que van a actuar en estas Fiestas de Móstoles 2025. Os los dejamos enumerados y ya te avanzamos que algunos de ellos seguro que no te los vas a querer perder.

Orquesta Panorama

Shaila Dúrcal

Orquesta Venecia

Fiesta Europa FM con Bombai , Depol , DJ Roger Freedom y DJ Aruve

con , , y Festival Indie con Iván Ferreiro , La Habitación Roja , Monodosis y DJ Pepe Difenders

con , , y Estrella Morente

Orquesta El Legado

Family Disco

La hora del vermú con Agua y Sal

con Orquesta Nuova Vendetta

La Noche de la Movida con Los Secretos , Semilla Negra y DJ Julián The Angel

con , y David Bustamante

Siempre Así

Orquesta Estrella Central

Beret

De entre todos, y aunque cada artista merezca nuestra atención, muchos vecinos de Móstoles ya comentan en concreto el Estrella Morente si bien es una de las mejores voces del flamenco actual. Pero no sólo ella, los amantes de la música indie podrán ver a Iván Ferreiro y La Habitación Roja, dos referentes del género en el mismo escenario.

No nos olvidamos además de David Bustamante, uno de los cantantes españoles más reconocidos con más de dos décadas de trayectoria desde que participara en Operación Triunfo o Beret, que lleva más de una década llena de éxitos y grandes canciones.

Fechas de los conciertos

Ya conocemos cuáles son todos los artistas que van a actuar en estas Fiestas de Móstoles 2025, pero si deseas saber cuándo actúan, te dejamos a continuación las fechas de las fiestas del 11 al 17 de septiembre, recopilando todas las actuaciones por día y dónde podremos ver a cada uno.

Jueves 11 de septiembre — Orquesta Panorama (Escenario Carpas Liana).

— Orquesta Panorama (Escenario Carpas Liana). Viernes 12 de septiembre — Shaila Dúrcal (Escenario Pradillo) · Orquesta Venecia (Escenario Carpas Liana) · Fiesta Europa FM con Bombai, Depol, DJ Roger Freedom y DJ Aruve (Escenario Liana Fuentes).

— Shaila Dúrcal (Escenario Pradillo) · Orquesta Venecia (Escenario Carpas Liana) · Fiesta Europa FM con Bombai, Depol, DJ Roger Freedom y DJ Aruve (Escenario Liana Fuentes). Sábado 13 de septiembre — Festival Indie con Iván Ferreiro, La Habitación Roja, Monodosis y DJ Pepe Difenders (Escenario Liana Fuentes) · Estrella Morente (Escenario Pradillo) · Orquesta El Legado (Escenario Carpas Liana).

— Festival Indie con Iván Ferreiro, La Habitación Roja, Monodosis y DJ Pepe Difenders (Escenario Liana Fuentes) · (Escenario Pradillo) · Orquesta El Legado (Escenario Carpas Liana). Domingo 14 de septiembre — Family Disco (Escenario Pradillo) · La hora del vermú con Agua y Sal (Escenario Pradillo) · Orquesta Nuova Vendetta (Escenario Carpas Liana) · La Noche de la Movida con Los Secretos, Semilla Negra y DJ Julián The Angel (Escenario Liana Fuentes) · David Bustamante (Escenario Pradillo).

— Family Disco (Escenario Pradillo) · La hora del vermú con Agua y Sal (Escenario Pradillo) · Orquesta Nuova Vendetta (Escenario Carpas Liana) · La Noche de la Movida con Los Secretos, Semilla Negra y DJ Julián The Angel (Escenario Liana Fuentes) · (Escenario Pradillo). Lunes 15 de septiembre — Siempre Así (Escenario Pradillo) · Orquesta Estrella Central (Escenario Carpas Liana) · Beret (Escenario Liana Fuentes).

Entradas: precio, cómo y dónde comprar

En el programa de las Fiestas de Móstoles 2025 que ha dado a conocer el Ayuntamiento del Municipio no se especifican precios ni sistema de venta para estos conciertos. Y teniendo en cuenta que en las fiestas municipales lo habitual es el acceso libre hasta completar aforo, salvo aviso contrario del Ayuntamiento, entendemos que todos los conciertos de estas fiestas serán gratuitos.

Para evitar sorpresas, lo recomendable es revisar los canales oficiales del Ayuntamiento de Móstoles antes de cada jornada y llegar con antelación a los escenarios de Liana Fuentes, Pradillo y Carpas Liana. Si se anunciara alguna excepción (entrada nominativa, control de invitaciones o aforo acotado), se comunicará por los perfiles institucionales y la web municipal.