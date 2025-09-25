La AEMET lanza un aviso para Madrid y lo que llega no es normal: no estamos preparados

No estamos preparados para lo que llega, la AEMET lanza un aviso para Madrid, e, corazón de España se prepara para lo peor. Será el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar, de la mano de una serie de cambios que parece que acabarán siendo una dura realidad. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar marcando una diferencia importante. Los expertos no dudan en darnos esas directrices que pueden ser las que marcarán estos días.

Es importante estar preparados para lo que está a punto de pasar, no es normal el otoño que estamos teniendo, de la misma forma que vamos a tener que estar preparados para iniciar esta estación de una manera muy diferente. Parece que el verano se resiste a marcharse, de la misma forma que deberemos empezar a ver llegar un importante cambio de ciclo. Estaremos pendientes de una previsión del tiempo, que para esta estación el año deberemos empezar a prepararnos de una manera que quizás nos sorprenderá más de la cuenta. La AEMET lanza una previsión del tiempo que traerá más de una sorpresa o alegría para algunos.

No estamos preparados

Hace años que nos enfrentamos a un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. El verano parece que se alarga más de la cuenta y puede acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

Son tiempos de visualizar un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno en estas próximas jornadas. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que la previsión del tiempo afecte de lleno a un corazón del país que puede pasar del frío a algo muy diferente en cuestión de horas.

Es momento de tener en consideración algunas peculiaridades de este otoño que llega después de una serie de cambios que pueden acabar significando algo muy diferente. Estamos viviendo unos días en los que quizás podremos empezar a ver llegar un destacado cambio de tendencia en cuanto al tiempo se refiere.

Si estás pensando en hacer planes de cara a un fin de semana, no lo dudes, ha llegado el momento de ver un poco más allá para saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas.

Lanza un aviso para Madrid y lo que llega no es normal

No es normal lo que está a punto de pasar, son tiempos de aprovechar al máximo una serie de fenómenos que harán que estemos pendientes de este cambio que nos afectará de lleno. En estos días que hasta el momento no esperaríamos, podremos empezar a ver llegar algunas situaciones imposibles de creer para estas alturas del año.

La AEMET lanza esta previsión del tiempo: «Intervalos de nubes medias y altas tendiendo. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios significativos. Viento flojo variable con predominio del suroeste durante las horas centrales». Un marcado veranillo que hará subir las temperaturas, después de unos días de frío en los que hemos tenido que sacar la chaqueta y hasta la manta en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET para el resto de España la situación no será muy diferente: «Situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados además de intervalos de nubes altas entrando a lo largo del día desde el oeste peninsular. Únicamente se espera que prevalezca la inestabilidad en el entorno del mar Balear, con cielos nubosos y probables chubascos acompañados de tormentas ocasionales afectando a Mallorca, Menorca y litorales de Cataluña que también podrían darse en los del norte de la Comunidad Valenciana a primeras horas. No se descarta que en estas regiones fueran localmente fuertes, con una tendencia en general a ir a menos. Asimismo se prevén cielos cubiertos con precipitaciones débiles en el extremo nordeste de Cataluña. Durante la primera mitad del día se dará nubosidad baja en otras regiones del norte peninsular, interior este y puntos de Alborán y de Baleares; mientras que por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en montañas de Andalucía y sureste peninsular, con posibilidad de algún chubasco o tormenta ocasional en las Béticas orientales. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto.

Probables nieblas matinales en regiones de los tercios norte y este peninsulares, con posibles brumas costeras en Rías Baixas».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en descenso en el oeste de Galicia, predominando los aumentos en el resto, moderados en la mitad norte y tercio este peninsular y ligeros en el resto. Las mínimas en general aumentarán en zonas de montaña y en la meseta Norte y permanecerán sin cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Soplarán vientos flojos en la Península y Baleares, con intervalos moderados en el Estrecho, litorales del noroeste peninsular y al final en los de la Comunidad Valencia e islas Pitiusas. Predominará la componente este en el Cantábrico, Estrecho y Alborán, y serán variables en el resto; teniendo a establecerse la componente sur en el Levante y la oeste en el resto. Alisio moderado en Canarias».