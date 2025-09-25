Pilar Alegría reta a Azcón a convocar elecciones en Aragón mientras Sánchez se enroca en el poder

La portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, ha retado este jueves a Jorge Azcón a que convoque elecciones en la comunidad si vuelve a prorrogar los presupuestos. Lo ha hecho en el transcurso del Debate de la comunidad, a las puertas del hemiciclo aragonés, después de que el portavoz del PSOE concluyera su intervención.

La ministra ha venido ex profeso al debate para hacer declaraciones, pues hay que recordar que no es diputada autonómica y no puede mantener un cara a cara con el líder popular Jorge Azcón, pues ni tan siquiera vive en Aragón, pese a ser la secretaria general de los socialistas aragoneses.

Pilar pide a Azcón lo que no a Sánchez

Mientras el presidente de España se enroca en mantenerse en el poder y rechaza un adelanto electoral –pese a estar acorralado por los caso de corrupción y la debilidad entre sus socios–, la secretaria general del PSOE no aplica la misma receta en Aragón, y le recuerda a Azcón las palabras del líder popular Alberto Núñez Feijóo con el pretexto de forzar un adelanto electoral en la comunidad.

«Dijo –en alusión a Feijóo– que a partir de dos presupuestos prorrogados, se tiene que convocar elecciones», ha respondido al ser preguntada por si el presidente autonómico debería convocar elecciones anticipadas en caso de no lograr un acuerdo presupuestario. «¿Tiene capacidad o no para aprobar los presupuestos?», ha declarado refiriéndose a Azcón.

Alegría afirma que el PSOE «está preparado para un adelanto electoral», en esa tesitura mientras evita cualquier tipo de comparación con la que atraviesa su propio Gobierno, que sigue manteniendo el proyecto de presupuestos de la legislatura pasada.

Desde el PSOE aragonés han tomado la estrategia de mostrar a la opinión pública que se están preparando de cara a un adelantamiento electoral en la región alineado con Andalucía. «El partido está perfectamente engrasado, cuando se convocan elecciones, sea el momento que sea, vamos a estar lógicamente más que dispuestos y sobre todo, con todas las ganas y la voluntad de ganarlas».

Ahora bien, al ser preguntada por la situación que atraviesa el PSOE a nivel nacional, Alegría ha vuelto a echar balones fuera y no se plantea unos comicios antes de 2027, defendiendo que Sánchez cuenta con los apoyos suficientes.

En un juego de conceptos, la portavoz evita reconocer que el PSOE no ganó las últimas elecciones, mientras se otorga una mayoría ciudadana: «El PP se olvida en numerosas ocasiones que vivimos en una democracia parlamentaria y que, por tanto, el Partido Socialista en este caso y el presidente Sánchez, tiene esa mayoría y ese mayor respaldo en el Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía nacional».

«Yo no tengo ninguna duda que vamos a seguir contando con ese apoyo mayoritario y esa confianza mayoritaria de los españoles y españolas, que es el que ahora mismo tenemos», ha añadido.

Por su parte, el presidente aragonés ha desmontado la lógica sostenida por los socialistas. «Si Azcón no tiene presupuestos tiene que ir a elecciones, pero si Sánchez no los tiene… Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá», ha bromeado comparando al presidente de España con el personaje de Disney en su intervención de este jueves, en el Debate de la comunidad.