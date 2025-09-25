Marc Giró, en problemas: un diputado de VOX anuncia que será «despedido fulminantemente»

Marc Giró ha vuelto esta temporada a La 1 de Televisión Española, después de negociar con la cadena pública un nuevo contrato al alza y dejarse querer por otras televisiones, tal y como ha contado en varias entrevistas el presentador. La polémica, como es habitual, acompaña al catalán, que no duda en mofarse y reírse en sus monólogos de todo lo que se sale de su manera de pensar, siendo los hombres heterosexuales su gran objetivo. Esto ha provocado que un diputado de VOX no haya dudado en avisarle de que su programa tendrá los días contados en caso de que la formación de Santiago Abascal llegue a RTVE, pensando en una llegada al poder del PP y VOX en las elecciones de 2027.

El vicesecretario de comunicación de la formación verde ha reaccionado a un monólogo, en el que el presentador hace chistes asegurando que un varón español es «fornido, peludo y de piel aceitunada». También bromeaba con las denuncias falsas por violencia de género y el problema de inmigración, escenificándolo con un actor de raza negra siendo perseguido por el plató por un hombre con un chaleco de caza, que a su vez era perseguido una mujer feminista.

Giró también aprovechaba el momento para criticar que PP, Junts y VOX votasen en contra de la reducción a 37.5 horas la jornada laboral, lo que hizo que la ley estrella de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, no pudiera ser adoptada. «No tenemos tiempo de ir persiguiendo hombres, porque nos pasamos todo el día trabajando», aseguraba después de recordar que su programa, que se emite en horario de máxima audiencia, se está a favor del cruising (la práctica de sexo en lugares públicos y con desconocidos).

Para colmo, el presentador de Late Xou aseguraba que el «varón español» no tendría problemas en sentirse «escuchado, abrazado e idolatrado» en su programa, que se emite en La 1 cada semana. Por eso, anunciaba que en el plató entraría un ejemplar de ese tipo de hombre en ese mismo momento para darle voz y minutos en televisión.

Para rematar la burla, en el escenario apareció Óscar Camps, el fundador y director de Open Arms. Esta ONG es conocida por sus multitudinarios rescates de cayucos y embarcaciones que están a la deriva en el mar, siendo criticado por acudir a cientos de kilómetros de las costas españolas, realizando el servicio de socorro que en muchas ocasiones el Gobierno marroquí no quiere prestar.

Ante este discurso, Manuel Mariscal Zabala, diputado de VOX en el Congreso y vicesecretario de comunicación del partido, ha dejado claro los planes de la formación sí llegan a tener poder de decisión en RTVE. «Cuando VOX llegue a RTVE será despedido fulminantemente por reírse de los españoles», sentenciaba en X (antes conocida como Twitter).

Además, ha recordado a todos los españoles que «Marc Giró cobra 3.800 euros por programa con dinero procedente de las arcas públicas», ya que TVE está financiada por todos los españoles.