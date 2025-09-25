La San Diego Cómic-Con aterriza en Málaga con Arnold Schwarzenegger como estrella y más de 100.000 fans

Los visitantes podrán pasear por un pabellón de expositores con coleccionistas y creadores. Los organizadores destacan la programación simultánea: la convención ofrecerá en algunos tramos más de 20 opciones a la vez, que incluyen talleres en vivo de CGI/VFX, concursos de cosplay, demostraciones de juegos de mesa, competición de K-Dance, zonas interactivas, torneos y estrenos exclusivos de videojuegos.

‘Masterclass’ de Schwarzenegger

El actor, ex gobernador de California y ex culturista Arnold Schwarzenegger será el gran reclamo de la convención. El icono de Hollywood, protagonista de Terminator, Predator y Desafío total, ofrecerá el domingo por la mañana, día de cierre, una clase magistral titulada Total Recall. En los días previos pasarán por la Comic-Con intérpretes de la talla de Gwendoline Christie (Brienne de Tarth en Juego de tronos), Luke Evans (Bardo en la trilogía de El hobbit) y Aaron Paul (Jesse Pinkman en Breaking Bad).

Además, Disney llega con dos avances: TRON: Ares y Predator: Badlands. Para los fans de Star Wars, Lucasfilm presentará la tercera temporada de su antología animada Star Wars: Visions. Y también habrá presencia española: Ester Expósito y Belén Rueda participarán en el panel Actrices en el género fantástico hoy en día y J. A. Bayona mantendrá un encuentro con el también director Álex de la Iglesia.

El evento también mostrará la trastienda de las superproducciones con LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past. Ashley Eckstein, voz original de Ahsoka Tano en The Clone Wars, Rebels y Las crónicas Jedi, conversará con Carla Torres Danés, voz en español del personaje, sobre su experiencia en el último proyecto LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia: Piezas del Pasado.

Marvel y DC