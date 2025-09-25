La San Diego Cómic-Con aterriza en Málaga con Arnold Schwarzenegger como estrella y más de 100.000 fans

Málaga

Primer día de lo que promete ser un evento histórico para los aficionados del mundo 'friki'

Inauguración de la San Diego Comic-Con en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. (Europa Press)
David García de Lomana

La San Diego Comic-Con arranca este jueves en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) de Málaga y reunirá hasta el domingo a más de 100.000 aficionados del mundo friki llegados de 20 países. El evento contará con algunos de los iconos más importantes del mundo del cómic, los videojuegos y la fantasía como Arnold Schwarzenegger, Gwendoline Christie y Aaron Paul, además de estrellas nacionales como Ester Expósito, J. A. Bayona o Rodrigo Cortés.

La organización estima un impacto económico en Málaga de 40 millones de euros. La convención, que marca el desembarco en Europa de la mítica Comic-Con de San Diego (EEUU), se celebrará en un recinto de 80.000  que incluye el Palacio de Ferias y Congresos y 22.000 m² exteriores para un espacio temático con atracciones, zona gastronómica y un escenario con programación propia.

El evento ofrecerá más de 300 horas de contenido en varios auditorios con charlas y coloquios de referentes nacionales e internacionales. El Hall M, inspirado en el icónico Hall H de San Diego Comic-Con, será el escenario principal de los encuentros más esperados.

Los visitantes podrán pasear por un pabellón de expositores con coleccionistas y creadores. Los organizadores destacan la programación simultánea: la convención ofrecerá en algunos tramos más de 20 opciones a la vez, que incluyen talleres en vivo de CGI/VFX, concursos de cosplay, demostraciones de juegos de mesa, competición de K-Dance, zonas interactivas, torneos y estrenos exclusivos de videojuegos.

‘Masterclass’ de Schwarzenegger

El actor, ex gobernador de California y ex culturista Arnold Schwarzenegger será el gran reclamo de la convención. El icono de Hollywood, protagonista de Terminator, Predator y Desafío total, ofrecerá el domingo por la mañana, día de cierre, una clase magistral titulada Total Recall. En los días previos pasarán por la Comic-Con intérpretes de la talla de Gwendoline Christie (Brienne de Tarth en Juego de tronos), Luke Evans (Bardo en la trilogía de El hobbit) y Aaron Paul (Jesse Pinkman en Breaking Bad).

Además, Disney llega con dos avances: TRON: Ares y Predator: Badlands. Para los fans de Star Wars, Lucasfilm presentará la tercera temporada de su antología animada Star Wars: Visions. Y también habrá presencia española: Ester Expósito y Belén Rueda participarán en el panel Actrices en el género fantástico hoy en día y J. A. Bayona mantendrá un encuentro con el también director Álex de la Iglesia.

Inauguración de la San Diego Comic-Con en Málaga. (Europa Press)

El evento también mostrará la trastienda de las superproducciones con LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past. Ashley Eckstein, voz original de Ahsoka Tano en The Clone Wars, Rebels y Las crónicas Jedi, conversará con Carla Torres Danés, voz en español del personaje, sobre su experiencia en el último proyecto LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia: Piezas del Pasado.

