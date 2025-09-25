La San Diego Cómic-Con aterriza en Málaga con Arnold Schwarzenegger como estrella y más de 100.000 fans
Primer día de lo que promete ser un evento histórico para los aficionados del mundo 'friki'
La San Diego Comic-Con arranca este jueves en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) de Málaga y reunirá hasta el domingo a más de 100.000 aficionados del mundo friki llegados de 20 países. El evento contará con algunos de los iconos más importantes del mundo del cómic, los videojuegos y la fantasía como Arnold Schwarzenegger, Gwendoline Christie y Aaron Paul, además de estrellas nacionales como Ester Expósito, J. A. Bayona o Rodrigo Cortés.
