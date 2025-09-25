Melody se sincera en ‘Y ahora Sonsoles’ sobre ‘Eurovisión’: «Mi vida es más que eso»

Hace varios meses, Melody vivió uno de los momentos profesionales más sorprendentes y espectaculares de su vida. No solamente fue una de las seleccionadas para participar en Benidorm Fest 2025, sino que su propuesta, Esa Diva, consiguió convencer a los espectadores hasta tal punto de hacerse con el Micrófono de Bronce. Este trofeo no solamente le dio la oportunidad de formar parte de la corta, pero intensa lista de ganadores de este certamen musical, sino que se le brindó el pase directo a Basilea para representar a España en Eurovisión 2025. A pesar del enorme esfuerzo, tanto profesional como personal, que la sevillana desarrolló durante todos estos meses, no se vio reflejado en el resultado. Algo que generó muchísima polémica, puesto que, para ella, fue una experiencia con muchas luces, pero también con muchas sombras. Algo de lo que la nazarena ha querido hablar durante su paso por Y ahora Sonsoles.

En una entrevista con Sonsoles Ónega, Melody quiso sincerarse como nunca sobre su paso por el festival, en el que participó con la canción Esa Diva. «Me has sacado este tema, pero quiero aclarar que mi vida es más que Eurovisión», comenzó diciendo la artista de Dos Hermanas (Sevilla). Y añadió: «Yo vengo aquí sin cobrar absolutamente nada y sin dar ninguna exclusiva. Me han llamado de todas las revistas y programas y yo hago música. Eurovisión ha sido un momento, y ahora estoy en La Voz Kids. Lo digo con todo el cariño y respeto, pero no voy a esconder ni a Eurovisión ni al Gorila», aclaró. Lejos de que todo quede ahí, la invitada de Y ahora Sonsoles quiso aclarar los sacrificios que hizo para cumplir su sueño de representar a España en el conocido festival: «La canción Esa Diva ha sido un boom, un éxito».

Por si fuera poco, Melody quiso ir mucho más allá: «En Latinoamérica desde muy pequeñita he sido muy conocida. Incluso apareció un bulo de que estaba muerta. Cuando hay un éxito grande, siempre surgen comentarios. Yo he puesto lo mejor de mí, todo y más, para que todo saliese lo mejor posible. He estado lejos de mi gente mucho tiempo y de mi hijo. Di mi palabra de hacer un trabajo y lo hice».

Además, ha hecho balance de su trayectoria profesional: «He picado mucha piedra durante muchos años y he conseguido el calor y el cariño del público, que es la máxima bendición que un artista puede tener. De todo se aprende en la vida». Y añadió: «He sido una artista infantil. Empezar a tan temprana edad y seguir hace que te conozcas, eliges el camino que quieres seguir. Poco a poco se dan pasitos. Se juzga mucho lo que haces».

Lejos de que todo quede ahí, la intérprete de Esa Diva aprovechó su paso por Y ahora Sonsoles para sincerarse como nunca sobre sus sentimientos: «Me encanta mi familia, estar con mi gente. Soy una chica muy familiar. A veces lloro cuando estoy lejos de los míos. Y desde que tengo a mi niño lo vivo todo de una forma más sentimental». Acto seguido, fue más allá: «Me doy cuenta de que todo pasa tan rápido y de que no somos nada».