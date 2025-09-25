Soy jardinero y gracias a un truco secreto mi planta del dinero no para de crecer

En su canal de YouTube, «La Huerta de Ivan», Iván, un jardinero con amplia experiencia, comparte consejos para cualquier persona interesada en la jardinería. En uno de sus vídeos más habla sobre la planta del dinero, la cual atrae la la prosperidad al hogar. «Si la mantenemos sana y bonita, nunca nos faltará el dinero en nuestro hogar, asegura. Y añade: «para hacerla crece sólo necesitamos un recipiente con agua, no importa si es de barro, de cristal o de plástico, simplemente que retenga bien el agua».

Desde el principio, Iván hace especial hincapié en la importancia de la calidad del agua: «muy importante que el agua sea agua de lluvia reposada o mineral, pero nunca del grifo porque ésta es muy difícil que ayude a favorecer el crecimiento de raíces por el tema del cloro y todos los químicos que puede llevar». Además, subraya la importancia de mantener las herramientas limpias para evitar transmitir enfermedades a la planta madre: «Para desinfectar unas tijeras simplemente le ponemos en la punta un poco de alcohol y le prendemos fuego. Así no pasamos ninguna enfermedad a la planta madre».

Los mejores consejos para cuidar la planta del dinero

El siguiente paso es la preparación del esqueje: «cortaremos un esqueje de unos ocho centímetros y lo sumergimos en agua. Pasados unos siete días, empezaremos a ver las primeras raíces». Para ilustrar su explicación, muestra un ejemplo real: «ésta lleva dos semanas, y la verdad es que está muy bien, por aquí está floreciendo como la madre».

Cuando llega el momento de trasplantar la planta a tierra, el jardinero recomienda lo siguiente: «en la maceta, conviene colocar unas piedras o unos restos de ladrillos en la base para dar una capa de unos tres o cuatro centímetros; esto favorecerá que el agua se evacúe correctamente y evitaremos los encharcamientos».

La luz y el riego son otros factores clave. Iván aconseja situar la planta en un lugar con luz indirecta y mantener una rutina de riego regular: «otro cuidado así básico que os puedo decir es que no la tengáis a pleno sol, que aplicase riegos mínimo una vez a la semana, y en periodos de crecimiento de la planta o de floración, como está ahora mismo, abonar cada 15 días, esto le vendrá muy bien, ya que es una planta muy exigente en cuanto a nutrientes».

Consejos adicionales

«Es posible reproducir por esquejes cualquiera de las variedades de la planta del dinero. Solo necesitas cortar una rama de la planta y meterla en un vaso de agua. A los pocos días, verás que empiezan a salirle varias raíces a lo largo del tallo. Cuando consideres que la rama escogida tiene suficientes raíces, la puedes plantar en una maceta, directamente en la tierra. Conviene proporcionarle un sustrato poroso».

«La planta del dinero se desarrolla mejor si disfruta de una temperatura media. Los ambientes demasiado calurosos con temperaturas superiores a los 27 grados y los espacios secos con calefacción afectan de manera negativa a la salud de la planta, al igual que le perjudican los climas demasiado fríos, con temperaturas por debajo de los 5 grados.La planta del dinero necesita mucha luz, aunque prefiere la sombra o la semisombra. De hecho, no tolera la luz directa del sol que seca sus hojas», explica Leroy Merlin.

Ubicación

La planta del dinero necesita un entorno adecuado para crecer fuerte. Aunque existen distintas variedades, todas comparten algo en común: no toleran el exceso de sol directo ni los ambientes cerrados sin ventilación. Los jardineros aconsejan colocarla en un lugar donde reciba luz indirecta y abundante, como junto a una ventana orientada al este o al sur.

Según el Feng Shui, debe estar en la zona sureste del hogar para atraer riqueza y prosperidad. El simple gesto de poner la planta en el lugar correcto, dicen, ayuda a abrir la puerta a

No todo espacio es adecuado para la planta del dinero. Hay sitios que conviene evitar, como el baños; se dice que allí la energía positiva se «escapa» por el desagüe. La cocina tampoco es una buena opción, ya que el exceso de calor y humo puede dañar las hojas y debilitar la planta.

«La planta china del dinero, asociada al elemento Madera, es considerada en el Feng Shui un símbolo de crecimiento, prosperidad y armonía. Sus hojas redondeadas evocan monedas y representan el flujo constante de la riqueza, atrayendo éxito financiero y estabilidad. Más allá de lo económico, también fortalece el Zhen Qi, la energía que fomenta la unión y la comunicación en la familia, creando un ambiente de conexión y entendimiento. Para potenciar su efecto, se recomienda ubicarla en zonas del Este del hogar o espacio de trabajo, evitando áreas con energía estancada que puedan acumular Qi negativo. Es fundamental mantenerla sana, ya que una planta descuidada transmite energía desfavorable», explica Picture This.