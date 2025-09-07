Ni en el salón ni en el baño: el sitio donde tienes que poner la planta del dinero, según la tradición china

La planta del dinero es una de las más destacadas siguiendo la tradición china, por lo que, seguramente vamos a descubrir un extra de buenas sensaciones. Las energías en nuestra casa pueden controlarse con la ayuda de una serie de plantas que seguramente conseguiremos obtener un extra a la hora de apostar claramente por un elemento que puede darle muy buenas vibraciones. Sobre todo, si tenemos en cuenta una serie de elementos que pueden acabar dando una serie de detalles esenciales.

Más allá de la tradición y la estética, la planta del dinero también aporta beneficios prácticos para el hogar. Estudios de biofilia sugieren que tener plantas en espacios interiores ayuda a reducir el estrés, mejorar la concentración y generar una sensación general de bienestar. Además, al colocarlas en zonas estratégicas de la casa, como la entrada o el salón, podemos potenciar tanto la energía positiva como la armonía del ambiente, haciendo que la presencia de esta planta no solo sea simbólica, sino también funcional para nuestro día a día.

Es momento de descubrir qué planta necesitamos y dónde colocarla para potenciar la energía positiva en nuestro hogar. La planta del dinero, con una tradición que se remonta a miles de años, puede aportarnos un extra de buenas sensaciones y armonía en nuestro entorno, convirtiéndose en un elemento que influye de manera positiva en nuestro día a día.

Ni en el salón ni en la cocina

El Feng Shui nos descubre los mejores lugares donde colocar los objetos que serán una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Es momento de apostar claramente por un extra de buenas sensaciones.

Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos controlar un plus de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Esto puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que puede acabar siendo clave.

En esta tradición las plantas son un elemento esencial de toda casa, por lo que, deberemos estar muy pendientes de este tipo de detalles que pueden ayudarnos a que la energía fluya o a descubrir un cambio de tendencia que quizás hasta ahora no hubiéremos tenido en cuenta.

La planta del dinero es una de las más recurrentes que puede acabar siendo lo que nos haga estar pendientes de ella. Por lo que, quizás deberemos descubrir siguiendo con el Feng Shui hay un puesto indicado para colocar esta planta de una forma excepcional.

Este es el sitio donde tienes que colocar la planta del dinero

La planta del dinero la deberemos poner en una parte muy especial de la casa, debe recibir el sol, pero no directamente o puede empezar a ver como sus hojas se ponen amarillas. Será un claro indicador que está recibiendo demasiado sol.

Los expertos de Canjuanito explican en su blog que: «La planta del dinero, también conocida como planta del dólar, es una especie muy popular tanto en interiores como exteriores gracias a su fácil mantenimiento y a la creencia de que atrae la prosperidad económica. Aunque existen diferentes plantas que reciben este nombre en distintas culturas, una de las más comunes es la Plectranthus verticillatus, una planta perenne de hojas de color verde verdes brillantes y carnosas, que crece con rapidez y se adapta bien a ambientes sombríos. Otra variedad muy conocida con este mismo nombre es la Crassula ovata o jade, especialmente en países como Estados Unidos o México. Más allá de su simbolismo, la planta del dinero destaca por su valor ornamental y su resistencia. No requiere cuidados exigentes, lo que la convierte en una opción ideal para personas con poca experiencia en jardinería. Puede cultivarse en macetas colgantes o como planta rastrera, ya que sus tallos tienden a crecer hacia los lados. Su agradable aroma y su capacidad de multiplicarse con facilidad por esquejes la hacen también una excelente planta para regalar, especialmente en contextos donde se busca desear buena fortuna o bienestar económico. Dato interesante: aunque se le llama «planta del dinero», no es la única planta con este sobrenombre. También se le conoce así a la Crassula ovata, o árbol de jade, y a la Pachira aquatica, otro símbolo de buena suerte».

Siguiendo con la misma explicación: «Uno de los aspectos más importantes para el bienestar de la planta del dinero es la iluminación. Esta especie necesita mucha luz para desarrollarse de manera saludable, pero debe evitarse que reciba sol directo durante largos periodos. Cuando se cultiva como planta de interior, lo más recomendable es colocar la planta del dinero en un espacio bien iluminado, preferiblemente cerca de una ventana orientada al este o al oeste, donde reciba luz indirecta a lo largo del día. La exposición directa al sol, especialmente en las horas centrales, puede provocar quemaduras en sus hojas, afectando tanto su estética como su salud general. Si optas por cultivarla como una planta de exterior, el entorno ideal será aquel que le proporcione semisombra, donde pueda disfrutar de la claridad, pero evitando la exposición directa a los rayos solares. En este tipo de espacios, la planta del dinero puede convivir armónicamente con arbustos, plantas trepadoras o incluso frutales que le aporten algo de protección y ayuden a regular la intensidad lumínica. Una correcta iluminación es clave para que sus hojas mantengan un verde intenso y un crecimiento constante».