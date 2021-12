Los premios por aproximaciones de la Lotería de Navidad también son muy bien recibidos y es que, aunque el número de tu décimo no haya tenido la suerte de salir junto a los grandes premios, es posible que las cifras sean similares y tengas en tu poder décimos premiados por aproximación, algo que no se tiene demasiado en cuenta y que puede dar más dinero del que imaginabas en un principio. Pero, ¿cuáles son los premios por aproximaciones? ¿cuánto me puede tocar si tengo uno?

Este año, la Lotería de Navidad repartirá 2.408 millones de euros entre 26.322.880, premios que conoceremos hoy, 22 de diciembre, a partir de las 09:00 horas. Además de los premios principales de la Lotería, es decir, el primero, el segundo, el tercero, los cuartos y los quintos, hay otras categorías como las aproximaciones, las centenas e incluso otros con últimas cifras con premio. En estos casos es más difícil saber cuánto te ha tocado, pero nosotros te lo desvelamos.

¿Qué son los premios por aproximaciones en la Lotería de Navidad?

Los premios por aproximaciones son los números anteriores y posteriores al primer, segundo y tercer premio. Esto quiere decir que si el Gordo de Navidad es el 20.301, por ejemplo, las aproximaciones premiadas serán el 20.300 y 20.302.

Así que si este es tu caso, felicidades ya que, aunque no hayas ganado el Gordo u otro de los grandes premios, sí que te llevarás algo de dinero a casa para celebrar la Navidad por todo lo alto.

¿Cuánto dinero toca en las aproximaciones?

La cuantía del premio variará dependiendo del premio principal. Esto quiere decir quiere decir que dependerá de las aproximaciones que lleves y es que no obtendrás el mismo premio si tu número se acerca al de el Gordo que si es similar al del tercer premio.

Las dos aproximaciones del Gordo de Navidad recibirán 20.000 euros por serie, 2.000 euros por décimo, es decir, que en este caso podrás recuperar 100 euros por cada 1 euro invertido, lo que no está nada mal, especialmente teniendo en cuenta que el número no ha sido el premiado.

Si las aproximaciones del Sorteo de Navidad 2021 corresponden al segundo premio, se recibirán 12.500 euros a la serie, es decir, 1.250 por euros por décimo y se obtienen 62,50 euros por cada uno gastado en la Lotería de Navidad. Las aproximaciones del tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad recibirán la cantidad de 9.600 euros a la serie, 960 euros por décimo y 48 euros de vuelta por la compra del décimo.

¿Dónde puedo cobrar mis décimos?

Al ser menos de 2.500 euros, podrás acudir directamente a la administración de Lotería de Navidad para que puedan darte tu premio. Además, estos premios, al ser tan bajos, están exentos de tributar en Hacienda, por lo que podrás ganarlos de forma íntegra.

Así que no te olvides de cobrar tu premio (recuerda que tienes hasta el 22 de marzo de 2022 para hacerlo) y disfrutar de tu dinero durante la Navidad. Recuerda, además, que puedes invertir 20 euros de tu premio en un décimo para la Lotería del Niño, que se celebrará el próximo 6 de enero, el día de los Reyes Magos.