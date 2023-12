Premio Gordo de la Lotería de Navidad 2023: dónde ha caído el 88.008

El 88.008 ha sido el número agraciado con el premio Gordo de la Lotería de Navidad. El Gordo, el más buscado por todos, distribuye un total de 4 millones de euros entre todos los décimos premiados. Cada uno de ellos ganará 400.000 euros. Este año, el primer premio del sorteo ha salido a las 13:16 horas de este viernes 22 de diciembre, el más tardío de la historia.

El número 88.008 ha resultado agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. El premio ha estado muy repartido por toda España.

En concreto, ha tocado en Albacete en los municipios de La Roda y San Pedro; en Alicante, en la capital, Benidorm, Elche, Santa Pola y Torrevieja. El Gordo también ha caído en la provincia de Almería, en la capital y en los municipios de Campohermoso, Puente del Río, Pulpí, Vera, Vícar. Mientras que en Asturias el 88.008 ha tocado en Gijón, Llanes y Oviedo.

El Gordo también se ha vendido en Poyales del Hoyo (Ávila); Almendralejo, Cabeza del Buey, La Albuera, Olivenza y Zafra (Badajoz); Ca’n Picafort, Ciudadella de Menorca, Palma de Mallorca, Peguera, Pla de Na Tesa, Pollensa y Portal Nous Calviá (Islas Baleares).

En la provincia de Barcelona, el Gordo ha tocado en la Ciudad Condal, Badalona, Cornellá de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Manresa y San Vicenç dels Horts. También hay premiados en Plasencia, Rosalejo, Talayuela y Trujillo, ubicados en Cáceres.

El 88.008 se ha vendido en los municipios gaditanos de Cádiz, Conil de la Frontera y Jerez de la Frontera. Asimismo, hay agraciados en Alcoceber y Castellón de la Plana (ambos en Castellón); Alcázar de San Juan (Ciudad Real); Fernán Núñez, Hinojosa del Duque, Iznájar, Puente Genil y Villarrubia (Córdoba); Almeiras, Cambre, La Coruña, Ledoño, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Santiago de Compostela y Val do Dubra (La Coruña); Gerona; Granada; en Villanueva de la Torre (Guadalajara); Errenteria, San Sebastián y Zarautz (Guipúzcoa); Ayamonte, Huelva, Lepe y Palos de la Frontera (Huelva); Jaén; Arucas, Gáldar, Las Palmas de Gran Canarias, Pájara, Puerto del Carmen, San Francisco de Paula, San Nicolás de Tolentino (Las Palmas); Lérida; Lugo; Aranjuez, Madrid y Las Rozas de Madrid (Madrid); Málaga; Aljucer (Murcia); Pamplona (Navarra); Vilagarcía de Arousa (Pontevedra); Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Dos Hermanas, Écija, San Juan de Aznalfarache y Sevilla; Santa Cruz de Tenerife; Montblanc y Tortosa (Tarragona), Teruel, Casar de Escalona, Puente del Arzobispo y Toledo; Alaquàs, Alberic, Manises y Vilamarxant (Valencia) y los municipos de Cuarte de Huerva y Utebo en Zaragoza.

¿Cuánto se lleva Hacienda?

Una de las preocupaciones que tienen los premiados es cuánto dinero se queda Hacienda del Gordo de Navidad y del resto de premios.

Cabe recordar que Hacienda no se queda con dinero de todos los premios de la Lotería de Navidad 2023, sólo de aquellos que superen los 40.000 euros. A partir de esa cantidad, la Agencia Tributaria se quedará con un 20%. En el caso del premio Gordo, Hacienda se lleva 72.000 euros, así que los agraciados ganan 328.00 euros.

Madrid, donde más cae el Gordo

Madrid es la región de España que mayor número de veces ha recibido la visita del Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con 83 ocasiones, frente a la ciudad autónoma de Melilla, que sigue siendo la única donde nunca ha caído este deseado primer premio, dotado con 400.000 euros al décimo.

Un año más, el ranking de los lugares más afortunados lo sigue liderando la ciudad de Madrid, donde el Gordo ha recaído un total de 83 ocasiones en los más de 200 años de historia del tradicional sorteo, la última de ellas el pasado año 2022. Además, el primer premio ha ido a parar a Madrid en los últimos siete años (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022). La primera vez que fue agraciada fue en 1816.

Según datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la segunda ciudad de España con mayor fortuna vuelve a ser Barcelona, ya que en la ciudad condal han caído un total de 43 Gordos desde el año 1817. En la capital catalana también cayó el premio el pasado 2022.

¿Cuánto gastamos en lotería?

Cada español ha gastado este año 2023 una media de 71,67 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este viernes 22 de diciembre, frente a los 69,36 euros del año anterior, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Dicha cantidad es una estimación pues el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo.

De este modo, los más de 71 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace LAE a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender.