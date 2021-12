El origen del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se remonta al año 1812 en la ciudad de Cádiz. Desde entonces, no se ha dejado de celebrar ni una sola vez, ni siquiera durante la Guerra Civil. Eso sí, en 1938 se celebraron dos sorteos al estar el país dividido en dos bandos, uno en Burgos y otro en Barcelona. Este 2021 la Lotería de Navidad se celebra el próximo 22 de diciembre, y es de especial interés conocer cuáles son los principales premios.

Tercer premio de la Lotería de Navidad 2021

El tercer premio reparte 86 millones de euros en 172 series, lo que equivale a 50.000 euros por décimo. Este año la cantidad exenta de tributar son 40.000 euros, de forma que sí que hay que pagar impuestos a Hacienda por el tercer premio.

Si el premio es de 50.000 euros y la cantidad exenta de tributar son 40.000 euros, se aplica el 20% sobre 10.000 euros: 48.000 para el dueño del décimo ganador y 2.000 euros para Hacienda.

Si ganas el tercer premio de la Lotería de Navidad 2021, al tratarse de un importe superior a 2.500 euros, tendrás que acudir a una entidad bancaria concertada: BBVA y Caixabank.

Por los impuestos no te preocupes porque no tienes que hacer nada para pagarlos a Hacienda. Cuando vayas al banco a cobrar el décimo, te ingresarán los 48.000 euros netos en tu cuenta bancaria si eres cliente o te darán un cheque por valor de 48.000 euros si no eres cliente.

Puedes ir a cobrar el décimo desde el 23 de diciembre, el día siguiente al sorteo. Recuerda que tienes un plazo máximo de cobro de tres meses, hasta el 22 de marzo de 2022. Es interesante saber que todos los años Hacienda se embolsa mucho dinero por premios no reclamados.

Sorteo de Navidad: fecha, hora y duración

El Sorteo de Navidad arrancará el 22 de diciembre a las 9:00 horas en el Teatro Real de Madrid. Este año se permitirá la asistencia de público, aunque con aforo reducido debido a la pandemia del Covid-19. La entrada es gratuita y no es necesario inscribirse de forma previa: los asistentes entran en el Teatro Real por orden de llegada hasta completar aforo.

Al igual que en años anteriores, la duración del sorteo es de aproximadamente tres horas y media. Se hace por el sistema tradicional de bombos, esto es, un bombo para números y otro para premios.