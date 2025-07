Adiós al ventilador: el método japonés con el que no tendrás que volver a poner el aire acondicionado para dormir

Este método japonés te ayudará a no poner el aire acondicionado para dormir, le dirás adiós hasta a el ventilador. En estos días de plena ola de calor, debemos estar preparados para lo peor. Los días quizás no sean del todo el problema. Podemos refugiarnos en bibliotecas, piscinas, bares o a pie de playa para combatir un calor que está batiendo todos los récords y nos hace tener en consideración una serie de detalles que pueden ser claves.

Le dirás adiós al ventilador

No tendrás que poner el aire acondicionado para dormir con este método japonés

Este método consiste en poner dentro de una bolsa que puedas cerrar herméticamente, las sábanas y la funda del cojín. Por lo que, con este sistema más a poder hacerte con un plus de buenas sensaciones en un abrir y cerrar de ojos.

Puedes meter estos elementos en el congelador una media hora antes de acostarte. De esta manera conseguirás que cada uno de estos elementos acabe siendo el que marque unas jornadas cargadas de actividad. La noche, significará poner estos elementos que nos ayudarán a dormirnos con el fresquito que habrá dejado el congelador en ellos.

Un sistema que llega desde Japón y nos permite obtener en todo momento un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. De una forma o de otra, acabaremos obteniendo aquello que queremos en un abrir y cerrar de ojos.

Desde el blog de Endesa también nos dan con una serie de consejos que nos ayudarán a dormir mejor. En especial en estas noches en las que el termómetro no termina de bajar, las consecuencias pueden ser terribles. Descansar bien es algo que debemos hacer en estos tiempos que corren.

Elige sábanas de algodón para dormir cómodamente durante las noches calurosas. Son transpirables y ayudan a mantener la frescura en la cama.

Revisa el aislamiento térmico de puertas y ventanas para evitar la pérdida de aire fresco y mejorar la eficiencia energética. Usa burletes o selladores si es necesario.

Si tu casa acumula mucho calor, considera pintar el techo o las paredes exteriores con tonos claros y pinturas aislantes, que reflejen la luz solar y reduzcan la temperatura interior.

Aprovecha las plantas como una solución natural para refrescar el hogar. Ubicarlas estratégicamente dentro y fuera ayudará a absorber el calor, además de proporcionar sombra.

Coloca cuencos con agua cerca de los ventiladores para aumentar la sensación de frescura en las habitaciones.

Ventila en las primeras horas de la mañana y al atardecer para renovar el aire sin necesidad de recurrir al aire acondicionado, aprovechando las temperaturas más suaves del día.

Estos consejos nos ayudarán a combatir esta primera gran ola de calor que quizás no acabe siendo la última, sino que se convertirá en un extra de buenas sensaciones que puede llegar en cualquier momento. Estos consejos ayudarán a bajar la temperatura de tu casa sin gastar ni un euro.