Cambia Alcaraz las curvas y el agobio de su estreno contra Fognini por la recta y alivio ante Tarvet, al que no da opción. Le arrolla (6-1, 6-3, 6-3) sin piedad por la inexperiencia de su rival en estos visos. El inglés, voluntarioso y con buenas intenciones, plantó batalla a ráfagas. Las ocasiones que pudo porque Alcaraz no dio demasiados espacios a la sorpresa y terminó imponiendo su ley con más superioridad que en su debut.

A Tarvet y Alcaraz les separa apenas un año pero un mundo cuando empuñan la raqueta. El inglés de 21 años, ocupa el puesto 733 del ranking y en su currículum no contaba partido alguno de la ATP hasta la presente edición de Wimbledon. Recibió una invitación para la fase previa en la que hizo claudicar a Atmane, Galarneau y Blockx y en su debut en el cuadro principal pasó por encima de Leandro Riedi.

Su buen hacer desembocó en un partido que se lleva, independientemente del resultado, en el recuerdo. Contra Alcaraz y en la pista central de un All England Club entregado a la causa. Tarvet contribuyó al aumento de la temperatura con puntos incendiarios desde el principio. Hasta tres puntos de breaks tuvo en el primer juego del partido. Todos negados por un Alcaraz que se encontró con el ímpetu del inglés. Le sujetó con un rotura en y no dio opción en un primer set dominado (6-1) por el murciano.

Que Tarvet comenzara el segundo set rompiendo y con 0-2 a favor era casi justicia poética contra un Alcaraz al que le está costando engrasar este año en un torneo en el que, eso sí, sus registros son impolutos. Lleva veinte triunfos consecutivos desde la final de Barcelona, suma veinte triunfos en este torneo y quince de ellos son consecutivos.

En total, más de 45 horas de juego sin perder, desde que Jannik Sinner le batiera en los octavos de final de la edición de 2022. Tras el 6-1, Tarvet maquilló su marcador con un 6-4 que anticipaba la derrota, una relativamente dulce para él, porque se llevó puntos muy bonitos, instantáneas para el recuerdo y el apoyo de una grada que difícilmente olvidará que durante minutos vio al 733 de la clasificación pelearle de tú a tú al dos veces campeón.

El partido, además, sirvió para demostrar que muchas veces la diferencia entre el 700 y alguien que está entre los mejores se decide por detalles y que, con varios ajustes, sobre todo de mentalidad y nervios, la brecha tenística puede acotarse bastante. No lo suficiente para cargarse a Alcaraz, pero sí para que este no se pasee completamente impune. El murciano ya espera rival en tercera ronda. O Aliassime, al que he ganado en los últimos cuatro choques o un viejo conocido aquí, Jan Lennard Struff, que ya le llevó a cinco sets en 2022, además de eliminarle en Roland Garros un año antes.