El motivo por el que Oliver Tarvet no cobraría el premio completo aunque gane a Alcaraz en Wimbledon

Escapó Alcaraz, con sudor y agobio, de la encerrona a la italiana propuesta por Fognini extendida más de las cuatro horas y media. A sus 38 años, la que llegó a ser la novena mejor raqueta del mundo en su día, se despidió de Wimbledon y prácticamente del tenis con un ejercicio encomiable que llevó a Carlitos al límite. Una vez apagado el incendio, el murciano ya se cita en segunda ronda con Oliver Tarvet, una de las sorpresas en lo que va de torneo que no podrá cobrar el montaje económico correspondiente a su hazaña.

Alcaraz pasa de la veteranía a la inexperiencia en el circuito. Oliver Tarvet, inglés de 21 años, ocupa el puesto 733 del ranking y en su currículum no contaba partido alguno de la ATP hasta la presente edición de Wimbledon. Recibió una invitación para la fase previa en la que hizo claudicar a Atmane, Galarneau y Blockx y en su debut en el cuadro principal pasó por encima de Leandro Riedi. Su buen hacer desemboca en un partido que llevará siempre en el recuerdo. Contra Alcaraz y en la pista central del All England Club.

A Tarvet y Alcaraz les separa apenas un año pero un mundo cuando empuñan la raqueta. El inglés se ha convertido en un asiduo de los Challengers y torneos ITF. Su carrera cambió en 2021 cuando recibió una invitación para la fase previa de Wimbledon, pero no pudo acceder al cuadro principal y dio un giro de 180 grados a su vida. Aceptó la beca de la Universidad de San Diego y afrontó el doble reto académico y deportivo. Compitió en la National Collegiate Athletic Association (NCAA) y obtuvo un récord de 18 triunfos y 8 derrotas.

Ahora busca continuar ante Alcaraz una proeza que tendrá recorrido deportivo, pero no económico. Al seguir siendo un deportista amateur no podrá percibir los 115.000 euros por acceder a segunda ronda ni el montante en caso de eliminar al murciano y pasar a tercera. «Puedo reclamar hasta 10.000 dólares, así que puede que lleve a mi entrenador en un jet privado a casa. Es un poco incómodo porque tengo muchos gastos, pero al mismo tiempo, tengo muchas ganas de volver a la Universidad de San Diego para completar mi cuarto año», explicó el propio Oliver.

Horario del partido entre Tarvet y Alcaraz en Wimbledon

Este Carlos Alcaraz – Tarvet que corresponde al partido de la segunda ronda de Wimbledon 2025 se disputará este miércoles 2 de julio no antes de las 15:40 horas. El murciano y el inglés, que tiene 21 años y ocupa el puesto 733 del ranking de la ATP, no se han enfrentado en ninguna ocasión, pero el murciano es el gran favorito para llevarse la victoria en el All England Club.

El medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se celebren en las instalaciones del All England Club fue Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Tarvet de segunda ronda de Wimbledon 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Hay que recordar que los dos primeros están incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que para el tercero hay que tener activa la suscripción que incluye dicho canal.