Anthony Blake desvela cómo averiguó el número de la Lotería en 2002: «Había siete soluciones diferentes»

El célebre mentalista Anthony Blake ha desvelado, durante una entrevista en OKDIARIO, el método que utilizó para averiguar el número del Gordo de la Lotería de Navidad en 2002. «Por si a alguien le interesa, y es el único secreto que puedo contar: había siete soluciones diferentes para el mismo problema. ¿Cómo se consiguen siete soluciones diferentes? Estudiando y preparando. Esa es la base», revela el artista.

Blake asegura que la historia en torno a la Lotería de Navidad de 2002 se remonta a cinco años antes del evento, durante los que estuvo trabajando e investigando con su equipo para encontrar distintas soluciones y no fallar en ningún momento. «La creatividad puede estar basada en determinadas estructuras que tu desarrollas y mejoras, y llegas al final con un proyecto completamente diferente», dice el mentalista quien confiesa que ese evento le dió la oportunidad de poder impartir charlas sobre creatividad y liderazgo.

«La historia de la lotería fue un acto de provocación al 100%. No hubo otra, no tuvo otro sentido, no tuvo ninguna otra intención. Es decir, ¿qué es lo que nos reúne a todos los españoles en una fecha determinada del año? El 98% de la población española juega a la Lotería de Navidad. El 98% de la población española iba a estar pendiente de un loco que había dicho que había llegado a la conclusión de que el número que había escrito en un libro y que estaba encerrado en una urna en La Vaguada custodiado por Prosegur y con cámaras 24 horas al día hasta el día del sorteo», recuerda.

El mentalista hace gala de su lógica y pragmatismo explicando que al azar se le puede vencer con observación. Una técnica que ha llegado a utilizar en un casino para ganar al juego de la ruleta. «Normalmente las ruletas de los casinos de primera suelen revisarse una vez a la semana, es decir, el eje tiene tendencia a moverse por el propio movimiento, con lo cual tienen que andar siempre con correcciones. Si no es una vez a la semana, es una vez cada 15 días o una vez al mes. Pero si preguntas y te dicen que ya lleva unos meses todavía que no la revisan pues después te fijas en como va tirando el crupier. Y te das cuenta de que tiene una cadencia porque siempre mueve la mano de la misma manera, tira aproximadamente con la misma fuerza y acaba cayendo siempre en el mismo sector. Con lo cual, ¿qué era lo que yo jugaba? No jugaba un número, jugaba a un número y a los vecinos, que son dos a la derecha y dos a la izquierda, por lo tanto juegas a un pequeño sector. ¿Gane dinero? Sí. fue la única vez en mi vida que gané dinero en un casino», comenta.

Ahora bien, a pesar del sentido práctico del artista, Blake también ha dicho que le gusta el número ocho y que nunca compraría un boleto de lotería que comenzase o terminase con un cero. «Nunca me han gustado los ceros. Soy más de de sumar», confiesa.