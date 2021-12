Si abres Instagram, seguro que hay algún amigo que ha compartido una historia o publicación sobre Zuma uno de los restaurantes japoneses más aclamados del mundo que ofrece una propuesta gastronómica fantástica fundada por el famoso chef Rainer Becker.

Zuma acaba de abrir en el Paseo de la Castellana, en el eje más importante de Madrid, y ya tiene a verdaderos fieles de la comida japonesa sentados en su mesa. Ha abierto con el concepto japonés izakaya, es decir, un espacio donde todos los comensales disfrutan de un estilo relajado para comer y beber abarcando bajo el mismo techo, y de forma única, todos los elementos de esta exótica cocina.

La filosofía de Zuma, explican a OKDIARIO desde el restaurante, se ve reflejada en cada uno de sus platos: «Son una experiencia gastronómica donde el gusto y el sabor de la cocina japonesa impregnan los paladares con los sabores más exóticos». Eso sí, Zuma no sólo triunfa mundialmente por su cocina, todo va muchísimos más allá.

Una carta disciplinada y de pura fantasía

La disciplina del chef Rainer Becker se ve reflejado en la carta, ésta presenta una variedad de platos de tres cocinas: la cocina principal, la barra de sushi y la parrilla robata.

En Madrid es el chef Javier Blanco, quien tras dos años como jefe de cocina de Zuma Mykonos y Zuma London, hace realidad los platos de esta fascinante carta madrileña donde se pueden degustar platos como gyuhire sumibiyaki karimí zuke (solomillo de ternera picante); gin-dara no saikyo yaki (bacalao negro marinado en miso); maguro no osashimi (tataki de atún con daikon y salsa ponzu) o el ise ebi no oven yaki hojiso botter fuumi (bogavante al horno con mantequilla de shiso y chile verde).

¿Un cóctel? Claro que sí

Zuma también tiene una carta de cócteles que te mueres y, además, para todos los gustos, tanto para los que beben alcohol como los que no. Se trata de una herencia cultural de los clásicos, por ello, sus cócteles tienen sakes premium, entre los que, además, se encuentra el suyo propio en exclusiva que han creado para que el disfrute sea global.

Zuma Madrid encierra la elegancia de los diseños del arquitecto japonés Noriyoshi Muramatsu, como también muestran el resto de los restaurantes Zuma alrededor del mundo.

El diseñador ha hecho un guiño al nuevo destino utilizando azulejos de cerámica que fusionan la cultura japonesa con la española –la cerámica de Talavera de la Reina es, como saben, una de las más famosas–, así como el uso de granito de origen local a lo largo de los 800 metros cuadrados de espacio.

Además, a modo de contraste, el uso de madera tallada de Indonesia se puede apreciar en el techo, paredes y encimeras, creando un ambiente espectacular al que siempre, siempre, siempre se quiere volver. No deja indiferente y, probablemente, y a pesar de su éxito, podrás encontrar mesa porque tiene capacidad para más de 200 comensales.