Si te gusta la moda seguro que conocerás algunos de los nombres que reciben los escotes de los vestidos y uno de los más populares de todos sin duda alguna es el modelo palabra de honor que se caracteriza principalmente, por ser un diseño sin tirantes o sin mangas, pero ¿sabes por qué tiene ese nombre? Descubramos a continuación por qué los vestidos palabra de honor se llaman así.

Los vestidos palabra de honor

El vestido de diseño palabra de honor es sin lugar a duda, uno de los más populares, especialmente entre aquellos que forman parte de la moda nupcial. Son muchas las novias que se casan con un vestido palabra de honor, cuyo diseño se caracteriza por la ausencia de tirantes, algo que por lo visto es responsable de originar su nombre.

No existe, que sepamos, un único origen para el nombre de este tipo de escote que permite lucir los hombros al aire y que en inglés se conoce como «strapless» o lo que es lo mismo «sin tirantes». Por lo visto su diseño y el hecho de que no se caiga, provocó que se le conociera como «palabra de honor» en alusión a la promesa que una modista hizo a una modelo a la que estaba vistiendo con un vestido en el que la parte de arriba tenía un diseño tipo «bustier» de modo que era apretado y no requería sujeción alguna. La modista que diseñó el vestido dio su «palabra de honor» a la modelo que el vestido no se caería aunque no tuviera tirantes y de ahí se dice, que surgió este curioso nombre.

Esta no es sin embargo, la única explicación que se atribuye al nombre de este escote . Se dice también que al ser el tipo de vestido que se llevaba a muchas fiestas y eventos, los hombres hacían una promesa con su «palabra de honor» a las damas, que no les pisarían el vestido al bailar o al pasear juntos.

Dos explicaciones poco claras para el nombre de un vestido clásico que por lo visto nació en la década de 1930, aunque no fue hasta la década de los 40 cuando se popularizaron gracias a los diseños de Christian Dior.

En el pasado se llevaban largos y muy entallados, luego se convirtieron en uno de los vestidos de novia más recurrentes a pesar de tener un diseño algo «atrevido». En la actualidad se trata de un tipo de vestido que puede ser de diferentes tipos y de diferentes largos que incluso se puede llevar para distintas ocasiones. De este modo, los podemos encontrar desde la rodilla hasta el suelo, de colores y estampados de lo más diversos.