La declaración más patriota de Alcaraz: «Estoy jugando por todos los españoles»

Carlos Alcaraz se mete directo en la lucha por las medallas en el cuadro individual de tenis de los Juegos Olímpicos de París y lo hace con una exhibición de talento y resistencia para doblegar al aguerrido Tommy Paul, al que derrotó por un marcador de 6-3, 7-6. Tras un encuentro mucho más duro de lo que dicta el resultado, Alcaraz compareció para mostrar sus impresiones y dejó constancia de su amor por España y el plus que le aporta defender a su país en una competición que nunca antes –por edad– había podido disputar.

El cansancio va haciendo mella en Alcaraz, después de una semana de grandes esfuerzos tanto en la disciplina de individuales, donde está muy cerca de asegurar la medalla y es el favorito para el oro olímpico, como en la de dobles, en la que cayó en cuartos de final junto a Rafa Nadal. Con apenas unas horas de descanso, tras el doblete del miércoles, Carlos pudo superar el jueves a un hueso como Tommy Paul y en sus declaraciones explicó que su patriotismo le había ayudado.

«Siempre lo digo, estamos en unas olimpiadas estamos jugando por España, que para mí es una de las cosas más grandes que hay en el mundo y eso es lo que te tira para arriba. Es lo que me hace no pensar en el cansancio sino dar todo lo que tengo», comentó el tenista murciano ante el micrófono de Eurosport, donde fue entrevistado por el ex jugador Álex Corretja.

«He salido a pista intentando jugar con mucha intensidad, sabía que Paul es un jugador muy eléctrico, que tiene grandes tiros y tenía que estar muy atento, luchar cada pelota. El segundo set ya me he encontrado y notado ese cansancio, pero me recuerdo que no estoy jugando por mí solo si no que estoy jugando por todos los españoles y eso es lo que me tira para arriba y para luchar hasta la última pelota», añadía Alcaraz, que tendrá más horas de descanso antes de enfrentarse a una dura semifinal en las instalaciones de Roland Garros, donde puede asegurar su primera medalla olímpica.