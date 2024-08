Alcaraz – Paul en directo hoy: ver gratis el partido de tenis de los Juegos Olímpicos en vivo

Carlos Alcaraz se enfrenta al partido que puede acercarle de manera decisiva a una medalla en los Juegos Olímpicos. El tenista español se ha recuperado del varapalo de la derrota junto a Nadal en dobles y se enfrenta a Tommy Paul en cuartos de final del cuadro individual. Para ello, te contamos en directo y con resultado en vivo y minuto a minuto todo lo que ocurra en este clave Alcaraz-Paul de París 2024.

Se espera una versión espectacular de Carlos Alcaraz en la Philippe Chatrier, en un partido programado para el segundo turno de la central de Roland Garros este jueves. No tendrá el descanso deseado o necesario, también por las maniobras de una ITF que no está teniendo muy en cuenta a los tenistas españoles, pero la superioridad y el talento de Alcaraz en tierra deben imponerse a un Tommy Paul que llega con grandes sensaciones y es un tenista completo, si bien sobre arcilla no se maneja a priori igual que en pistas más rápidas.

Recientemente, ambos jugadores se vieron las caras en Wimbledon, en un partido en el que Paul empezó ganando y apretó a Alcaraz, que demostró galones de campeón con una remontada también en cuartos de final que le catapultó hacia el título. Semanas después y en condiciones opuestas, vuelven a enfrentarse Carlos y Tommy, en un partido que está tomando tintes de clásico y que será capital para conocer si el español puede lograr una medalla en los Juegos Olímpicos de París.