El Barcelona homenajea a Kobe Bryant en su segunda equipación: «Mamba Mentality»

El Barcelona ha presentado su segunda equipación para la próxima temporada mientras sigue de gira por Asia. Lo ha hecho a través de un vídeo en el que participan Alejandro Balde, Alexia Putellas, Claudia Pina, Gavi, Ewa Pajor, Frenkie de Jong, Patri Guijarro y Salma Paralluelo. Utiliza el clásico rondo del fútbol como una metáfora que simboliza la «Mamba Mentality», filosofía de Kobe Bryant.

Todo ello dentro del marco de la colaboración entre el Barcelona y Kobe Bryant. El acuerdo fortalece la unión de Nike y el club azulgrana y tiene el objetivo de expandir la idiosincrasia de una mentalidad que busca la excelencia para inspirar a deportistas tanto dentro como fuera del terreno de juego. La camiseta lucirá un color dorado con detalles en morado y negro, los colores Los Lakers, donde jugó Kobe.

Better is the only choice. FC Barcelona’s purest expression of footballing perfection meets the constant growth mindset of Mamba Mentality.#NikeFootball @nike @nikefootball pic.twitter.com/7ixX2vJoTf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2025