Alcaraz se harta de la ITF: «No sé por qué me han puesto ese horario…»

Carlos Alcaraz no escondió su contrariedad con los horarios que está poniendo la ITF en la competición olímpica de los Juegos de París. Después de finalizar al filo de las nueve de la noche su último partido en dobles con Rafa Nadal, eliminados por la pareja americana, conoció que este jueves deberá volver a la pista en Roland Garros en horario matinal, en lugar de jugar por la tarde y contar así con más descanso.

«Al final hay que aceptar las cosas tal y como vienen, pero no sé por qué me han puesto ese horario… No sé si porque hay alguien que juega dobles, que juega mixto, no tengo ni idea, pero hay que aceptar las cosas tal y como vienen, tal y como las ponen. Vamos a intentar descansar lo máximo posible para ver si duermo unas horas decentes y mañana estar enfocado en seguir avanzando y dar lo mejor de nosotros. Sé que si jugamos un gran tenis tenemos opciones de conseguir el objetivo, que es llevar medalla a España», dijo Alcaraz respecto a su siguiente duelo contra el estadounidense Tommy Paul.

En cuanto a su eliminación en dobles, no ocultó su pena por el desenlace prematuro de su dúo con Nadal. «Estamos muy decepcionados por el hecho de saber que no vamos a seguir compitiendo juntos, de que esta bonita historia se haya acabado aquí hoy. Pero bueno, al final estos tenis, unos días se juegan de una mejor manera, otros días no te sientes o no estás a un buen feeling y hay que aceptarlo. Ellos también han jugado a un gran tenis y la verdad que han sido unas bonitas experiencias. Han sido momentos inolvidables, mi sueño desde pequeño de jugar con Rafa, de aprender de él muy de cerca, se ha cumplido. Vamos a intentar quedarnos con las cosas positivas y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa», rescató.

Además, reconoció que les ha pesado el hecho de no estar «tan acostumbrados a jugar dobles». «Hemos estado muy pendientes de los rivales. Al final, cuando no te enfocas en tu juego y te enfocas más en los rivales, dudas mucho más. Y en el doble no puedes dudar ni un segundo y eso es lo que deberíamos haber hecho, estar enfocados en nosotros, en los tiros, en lo que nosotros hacemos bien y meterles presión como hemos hecho en el último juego. Yo voy a intentar seguir avanzando con estas cosas y seguir aprendiendo porque al final este tipo de situaciones también te ayudan en el individual», finalizó.