La gestión de Javier Tebas al frente de la Liga vuelve a estar en entredicho. La organización que preside firmó desde 2017 a 2020 contratos de patrocinio con MTN Irancell, la segunda empresa de telecomunicaciones más importante de Irán, por un montante total de 770.000 euros. Dicha compañía se encuentra estrechamente ligada al grupo terrorista CGRI (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica), según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y un informe de la OTAN. Son conocidos como ‘la policía moral de los Ayatolás’ y esta organización y sus dirigentes figuran en la lista de terroristas perseguidos por Estados Unidos, Bahrein o Arabia Saudí.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga desde hace años los movimientos de Irancell, al sospechar que es una de las empresas usadas por el Estado iraní para adquirir bienes en el extranjero y sortear el bloqueo económico de Estados Unidos. La administración norteamericana busca evitar así que se sufrague con dinero de Occidente a organizaciones con fines oscuros.

El hecho es que entre 2017 y 2020, la Liga vio crecer su cooperación con el régimen iraní exponencialmente tras cobrar 130.000, 260.000 y 380.000 euros, respectivamente por esos acuerdos. En total 770.000 euros que escaparon de la vigilancia de Estados Unidos, que ha prohibido, bajo apercibimiento de importantes sanciones, transacciones económicas no justificadas con empresas iraníes.

El primer contrato se firmó en Madrid el 12 de diciembre de 2017. Por parte española lo firmaron Javier Gómez Molina, director general corporativo de La Liga y Adolfo Bara Negro, director de Ventas y Marketing de la misma organización. El documento reconocía a Irancell Telecommunications Services Irancell (PJSC) como socio regional. A cambio la Liga se convertía en proveedor de contenidos de fútbol para este operador.

El entendimiento fue muy rápido hasta tal punto de que la Liga puso a disposición de los iraníes a su ‘ejército’ de embajadores para eventos al precio de 20.000 euros diarios, aunque especificaba que si llevaba al ex capitán del Barcelona, Carles Puyol, a uno de estos eventos su coste era de 15.000 euros extra.

MTN Irancell optó por Fernando Morientes para su puesta de largo a través de una presentación en Teherán donde acudieron algunos ex miembros del IRGC. La conocida como Guardia Revolucionaria tiene como objetivo proteger el sistema político dictatorial y opresivo impuesto en la República Islámica implantado desde 1979. Se calcula que esta ‘Policía moral’ la componen unos 100.000 efectivos y que los derechos humanos y de las mujeres no son respetados íntegramente. Aquellas palabras de Tebas asegurando que “nosotros no podemos ir a países que no respetan los derechos de las mujeres”, en referencia a la Supercopa de Arabia Saudí, quedan como papel mojado tras la revelación de estos acuerdos.

En la mencionada presentación como nuevo socio en la capital persa se dejó ver el controvertido ex comandante del CGRI, Mostafa Ajorlu. Este militar, que también es dueño del club iraní Esteghal FC desde el pasado mes de septiembre, controló el norte del país con mano de hierro en una zona altamente conflictiva. Hay que señalar que se trata de regiones con ambiciones independentistas, con poblaciones kurdas y azerís denunciando todo tipo de atropellos a sus libertades.

La presencia de este tipo de dirigentes pone de manifiesto los vínculos existentes entre MTN Irancell y el CGRI como una entidad entregada a la causa. De hecho, no es la única empresa estatal que se vincula a CGRI, quien a través de un consorcio posee potentes intereses en los sectores sostienen la economía local del país y sus dirigentes. Tal es la ascendencia de esta compañía y la doctrina que imponen en la población que, tras la puesta de largo, Morientes y Gaizka Mendieta tuvieron que grabar vídeos en iraní para un spot promocionando la competición.

El fondo de la cuestión reside en que el mundo occidental no hace negocios con compañías como MTN Irancell por su completa falta de transparencia y por la dudosa procedencia de su financiación. De hecho, la compañía ha sido señalada como una de las empresas iraníes que sufraga el arsenal nuclear iraní y está siendo investigada al detalle por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La oficina de la Liga en territorio estadounidense podría estar en riesgo tras ver la luz estas informaciones.

La Liga estaba al tanto

En el país persa, Irancell (51%) forma un conglomerado con el grupo sudafricano MTN Group (49%) presentándose bajo la marca MTN-Irancell. El acuerdo firmado por La Liga con esta empresa iraní en 2017 recogía que aportaría resúmenes de los partidos en España y eventos para promocionarse en Irán, además de ceder el uso de su marca a la operadora iraní.

En la cláusula 10 de ese contrato, Tebas y la Liga declaran reconocer que “tienen conocimiento de las sanciones vigentes impuestas a la República Islámica de Irán en la fecha de este acuerdo por organizaciones internacionales y diferentes gobiernos que no serán considerados como un asunto de fuerza mayor”, pero aclara que “en cualquier caso, cualquier cambio en las circunstancias de las sanciones impuestas a Irán que puedan provocar un impacto adverso en la reputación de la Liga serán considerados un asunto de fuerza mayor y la Liga podrá dar por terminado este acuerdo, en concordancia con la cláusula 15”.

Semanas después de la firma de este acuerdo inicial, Teherán viviría unas jornadas de máxima violencia que terminaron con decenas de muertos y miles de detenciones por protestas contra el Ayatolá al que sostienen organizaciones como CGRI sostiene. Diversas organizaciones internacionales denunciaron la gravedad de los abusos y la ausencia de libertades en unas protestas que fueron las más graves desde 2009.

La Liga, lejos de dar por concluido un acuerdo que ponía en duda su reputación, lo alargó y mejoró durante 2018 y 2019. De hecho, la noticia del acuerdo primigenio no fue publicitada por medios españoles y sólo se hicieron eco un par de webs especializadas en deporte y economía internacionales como Financial Tribune e Inside World Football. Tebas no quería darle relevancia a la noticia y eso que ha pagado 115,7 millones de euros en contenido patrocinado para blanquear la imagen de ‘su’ Liga en algunos medios de comunicación.

Pese al clima de tensión en la región, la Liga renovó el 15 de noviembre de 2018 el acuerdo suscrito en 2017, por 260.000 euros en esta ocasión. Los representantes de Tebas en la firma fueron Óscar Mayo, como director de Desarrollo Internacional y de nuevo Javier Gómez Molina en calidad de mano derecha de Tebas. Por parte iraní firmaron Alireza Ghalambour y Ali Bin Amir, director financiero de MTN Irancell. En esta ocasión la fotografía se la hizo Óscar Mayo con Bijan Arand Abbasi, pero la noticia tampoco tuvo alcance en los medios españoles.

Sólo les interesa Madrid y Barça

Ese acuerdo de 2018 recogía entre otras cuestiones que la Liga proporcionaría 24 invitaciones para el Tour del Santiago Bernabéu, 20 balones de la marca Nike firmados por uno de los embajadores de la Liga, otros 40 balones Nike por temporada y 180 camisetas oficiales, la mitad del Real Madrid y la otra mitad del Barça. Hay que recordar que Adidas viste a los blancos y Nike a los azulgrana.

En su catálogo de ofrecimientos, la Liga ponía sobre la mesa nombres de ex futbolistas españoles internacionales como Hierro, Albelda, Morientes o Puyol, pero también extranjeros como Valderrama, Denilson, Kanouté o Futre. La Liga también ponía a disposición 18 entradas para el tour del Camp Nou y tres entradas VIP para los dos partidos del Real Madrid-Barcelona, otras 36 entradas para los partidos de Primera División y 140 balones Nike de la Liga. Para la organización de hasta tres clínics la ofreció a Carles Puyol, Fernando Morientes, Gaizka Mendieta y Víctor Valdés para formar parte de estos eventos.

El negocio no debía ir mal porque el 1 de agosto de 2019 se firmó, hasta el momento, el último contrato con Irancell, aunque en esta ocasión el montante alcanzó los 380.000 euros. Nuevamente fue refrendado por Óscar Mayo y Javier Gómez Molina por parte española y esta vez por parte iraní firmaron Bijan Abbasi Arand, nuevo CEO de MTN Irancell y Ali Bin Amir, director financiero de la compañía. El 50% de ese dinero (190.000 euros) se cobró a la firma del acuerdo y luego otro 25% el 30 de enero de 2020 y el resto el 30 de abril de 2020.

En este negocio, la Liga sí incluía una cláusula de confidencialidad para ambas partes. Resulta curioso que, aunque el montante se incrementase, sí se eliminó del acuerdo la marca de balones que se mandarían a Irán. Lo único que se continuó ofreciendo como servicio especial fueron las entradas para el Tour del Santiago Bernabéu, a pesar de que en 2020 estaba cerrado por las obras. Respecto a los contenidos audiovisuales, el acuerdo contemplaba de nuevo que Irancell emitiría los resúmenes de los partidos de fútbol de Primera División, imágenes de las ruedas de prensa postpartido o entrevistas a jugadores.

Los problemas éticos en la gestión en la Liga vuelven a salir a la palestra por esta asociación con un grupo considerado dentro de la órbita terrorista por Estados Unidos, Arabia Saudita y Bahrein. Javier Tebas debe dar explicaciones en uno de los meses donde se juega el crédito presionando a los clubes para firmar por CVC en condiciones poco ventajosas y escasas semanas de conocer cómo terminará la puja por los derechos televisivos.