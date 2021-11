Javier Tebas se ha abonado a viajar en aviones privados. El presidente de la Liga no sólo se ha subido su salario hasta unos estratosféricos 3,49 millones de euros anuales, sino que además utiliza los recursos de la organización que dirige para vivir como un rico. OKDIARIO ha podido constatar que el máximo mandatario se ha movido en jets privados un mínimo de tres veces en los últimos dos meses y a destinos con conexión directa con Madrid como Ginebra, Sevilla o Niza. Y todo a cuenta de la Liga.

El viaje más top que Tebas se ha marcado en los últimos tiempos tuvo lugar el pasado 6 de octubre de 2021 cuando asistió al Foro Sportel en Mónaco en un viaje que hubiese firmado el mismísimo James Bond. El presidente de la Liga alquiló una aeronave Piaggio P180 Avantis II, con un precio de mercado de cuatro millones de dólares según Aircraft Bluebook y un precio de alquiler estimado por los expertos en torno a 20.000 euros ida y vuelta, para hacer un recorrido de poco menos de dos horas con destino a Niza.

Tebas estuvo acompañado en el vuelo por su ‘sucesor’ en la Liga Óscar Mayo y por su jefe de comunicación Joris Evers. Los tres disfrutaron de un catering VIP durante un vuelo donde tuvieron una azafata personal a su servicio, además de dos pilotos dirigiendo la nave. Este avión de lujoso diseño italiano cuenta con espacio para hasta nueve ocupantes, pero el presidente de la Liga fue a sus anchas con apenas dos acompañantes a bordo.

Después de aterrizar en Niza a primera hora de la mañana, Tebas y su séquito sintieron que para llegar a Mónaco lo más responsable y discreto era alquilar un helicóptero privado. Allí les estaba esperando la afamada compañía Héli Sécurité, una empresa que se define como la más prestigiosa y lujosa del sector en Francia y que tiene una flota prototipos de Bell y Airbus exclusivos.

Esta empresa sólo mueve a grandes celebridades y únicamente oferta vuelos privados a Cannes, Mónaco y a los Alpes Franceses. Actores como Brad Pitt, Leonardo di Caprio o Cate Blanchett han hecho uso de la misma compañía para que se hagan una idea.

Tardó lo mismo en helicóptero que en coche

Tebas, en lugar de hacer el trayecto en coche de 31 minutos hasta el Foro Grimaldi de Mónaco, optó por moverse en un helicóptero privado tardando el mismo tiempo o más que haciéndolo por tierra. Al mandatario le estaba esperando en el área de recogida de maletas el equipo de Héli Sécurité con el cártel de «Mr Tebas». El presidente de la Liga estuvo en el aire ocho minutos según el plan de vuelo, pero entre despegue y aterrizaje perdió otros tantos minutos. Además su helicóptero no se posó directamente en el famoso lugar de eventos monegasco, sino que tuvo que descender al principio de la ciudad obligando al mandatario de a un viaje extra en coche de 11 minutos en el mejor de los casos sin tráfico. En el caso más barato, siempre según la web de Héli Sécurité, un trayecto de este tipo con el peor helicóptero sale por 1.500 euros aunque puede subir hasta 2.200 euros, a lo que hay que añadir el shuttle posterior. Javier siempre gusta de una Mercedes V si está disponible.

La comitiva de la Liga estuvo en el foro Sportel durante unas horas y al atardecer emprendieron el camino de regreso utilizando los mismos lujos. Traslado en coche de lujo al helipuerto de Mónaco, allí helicóptero hasta Niza y finalmente vuelo privado desde la Riviera francesa a Madrid llegando a la capital a la hora de la cena. En ese día, trascendió que Tebas se entrevistó con el diario francés L’Equipe para acusar al Paris Saint Germain de dilapidar dinero y hacer trampas con el fair-play financiero.

«¿Cómo puede explicarnos el PSG que tiene una plantilla de casi 600 millones de euros? Si gana la Ligue 1, no ganará más de 45 millones de euros. Es imposible. Invité al presidente del PSG y al de la Liga francesa para mostrarles los números que tenemos y dónde están las irregularidades. Ellos no me respondieron. Se apresuran a criticarme, no a responderme. Puedo mostrar, con cifras que lo respalden, el engaño con el fair-play», dijo Tebas.

El presidente de la Liga, pese a haber apoquinado como sponsor oficial del evento, se quedó sin el protagonismo que esperaba. Después de dar una conferencia en castellano que no tuvo excesiva afluencia de público, vio como el Real Madrid se llevó las portadas de la prensa local y el gran protagonismo del evento consiguiendo que Alberto de Mónaco posase con una elástica blanca con el número 1. Casualidad o no, el Príncipe posó con una camiseta con el parche de la Champions y no de la Liga.

Después de criticar el dispendio que muchos clubes hacen en fichajes y de cuestionar la gestión económica al Barça, Tebas parece estar subido a la ola de nuevo rico del fútbol mundial. El presidente de la Liga sabía desde hacía meses que el foro Sportel iba a tener lugar en Mónaco y en lugar de volar de forma más modesta con un vuelo regular optó por unos aviones privados donde se ha convertido en un inquilino habitual.