PSG y Ligue 1 mandaron un duro mensaje a Javier Tebas después de que el patrón de la Liga atacara al conjunto parisino con respecto a su alto nivel de gasto. El club parisino, en un comunicado, ha resaltado el nivel de la deuda de los clubes y el campeonato español por la «flagrante mala gestión» de su presidente.

Javier Tebas, declaró el pasado martes con respecto al PSG que: «Hay unos datos objetivos que no son sostenibles. Actualmente el PSG gasta más de 500 millones de euros en salarios, con las pérdidas por el Covid y la disminución en los ingresos de televisión en Francia, eso es insostenible. Nosotros denunciamos al PSG y al City hace unos años y evidentemente es algo que volveremos a iniciar».

Comunicado del PSG

Estimado señor Tebas, usted se permite atacar públicamente al campeonato francés, a nuestro club, a nuestros jugadores – y a jugadores de otras formaciones – pero también a los amantes del fútbol francés, haciendo constantemente comentarios insultantes y difamatorios insinuando que no respetamos el reglas económicas que rigen el fútbol, y otras salidas infundadas.

Año tras año, no ha pasado inadvertido a su conocimiento que no obstante cumplimos con las regulaciones de la UEFA y Francia, en particular las de la DNCG. También es útil enfatizar que la LFP, a diferencia de su Liga, no ha esperado en los últimos años años para tomar medidas y poner en marcha un fuerte control financiero.

Es de conocimiento común que algunos clubes españoles y su Liga se enfrentan a niveles de deuda insoportables después de una flagrante mala gestión, sin mencionar la forma en que se ha financiado el fútbol español durante la última década, incluida la el estado.

Ahora también estás atacando directa e irrespetuosamente a los jugadores, solo porque han decidido dejar tu campeonato. Céntrese en los temas españoles.

Comunicado de la Ligue 1

La Liga de Fútbol Profesional desea responder con determinación a la última declaración del Sr. Javier Tebas sobre el Paris Saint-Germain en particular y la situación de la Ligue 1 en general.

Las palabras del presidente de la Liga Española de Fútbol no son dignas de la institución que representa y que la Liga de Fútbol Profesional siempre ha respetado. Por tanto, la Liga de Fútbol Profesional pide al Sr. Javier Tebas que controle sus escandalosas declaraciones.

La Liga de Fútbol Profesional y La Liga, obviamente, no comparten el mismo enfoque sobre lo que deberían ser las relaciones entre ligas. La Liga de Fútbol Profesional no quiere ser la “bandera” que agita el Sr. Tebas para ocultar los problemas internos que atraviesa actualmente el fútbol profesional español.

Por otro lado, desea recordar que la generosidad económica de la que se han beneficiado los clubes españoles durante muchas temporadas y que están en el origen de los problemas actuales, no es responsabilidad suya ni del Paris Saint-Germain.

En este sentido, la Liga de Fútbol Profesional no tiene lecciones que aprender en términos de control financiero de los clubes. De hecho, es indiscutible que la LFP ha tenido un papel de liderazgo en este campo a nivel europeo con la creación de la DNCG que sigue constituyendo, a día de hoy, un modelo regulatorio eficiente y reconocido por todos.

En conclusión, la Liga de Fútbol Profesional aconseja al Sr. Javier Tebas volver a la moderación. Cada liga profesional debe trabajar ahora por el desarrollo de su campeonato y por el bien común del fútbol profesional europeo, que debe jugar con la unidad para recuperarse de la crisis de salud que ha afectado gravemente a su economía. Por tanto, las ligas europeas deben unirse para afrontar las amenazas que se avecinan en el calendario internacional. Este es el significado del trabajo de los líderes del fútbol francés a través de sus respectivas acciones dentro de los organismos internacionales del fútbol (UEFA, ECA, World Leagues Forum, European Leagues).