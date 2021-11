Eduardo Inda habló claramente de la situación de decadencia que vive la Liga propiciada por la gestión de Javier Tebas. El director de OKDIARIO calificó lo que clubes como Real Madrid y Barcelona viven con el reparto de los derechos televisivos congelado desde hace 14 años en 150 millones de euros como una forma de «chavismo».

«Tebas no podrá vender los derechos televisivos por 1.000 millones, le pagarán algo más de 800 millones. A los clubes los tiene engañados y se ha cargado la Liga por el chavismo que emplea. Cuando yo llegué a Marca el Real Madrid y el Barça cobraban 150 millones y 14 años después cobran lo mismo. Por eso, lo grandes equipos españoles tienen muchas dificultades para competir con los clubes estado», dijo Inda en su sección semanal de exclusivas en El Chiringuito de Jugones.

El director de OKDIARIO dio más detalles de lo que le espera a los clubes en la próxima negociación centralizada de los derechos televisivos. Mientras países como Inglaterra ven crecer exponencialmente la Premier League, España se está quedando atrás, una sensación que todo el mundo es capaz de ver no sólo por la ausencia de estrellas y fichajes, sino por el pobre espectáculo en el terreno de juego.

«Telefónica seguirá un año o dos y no será por el precio de ahora. Este modelo no funciona. Se ha cargado el fútbol español. Tebas es el íntimo colega de Roures y no sé si algo más», especificó Inda en referencia a la alianza existente entre ambos con Mediapro nombrado como operador preferente de la Liga durante la última década.

«En este tiempo Tebas se ha multiplicado su sueldo», continuó explicando Eduardo Inda en el programa que presenta y dirige Josep Pedrerol. «En plena pandemia, con los clubes bajando los sueldos», apostilló. «Gana más que el 90% de los jugadores de la Liga», añadió el director de OKDIARIO.

No en vano, el director de OKDIARIO lanzó una reflexión en voz alta que es el sentir generalizado de las dos grandes aficiones de fútbol en España. «¿Le parece normal que Madrid y Barça cobren lo mismo que hace 14 años? Ningún equipo español va a ganar la Champions en una larga temporada», zanjó.