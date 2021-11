El mundo del fútbol vive un momento convulso tras la pandemia. Los estadios no se llenan como antaño, las ofertas de entretenimiento han aumentado al tiempo que la calidad en el balompié español ha decaído y todo ello sin tener en cuenta que en el horizonte están la Superliga, el Mundial cada dos años, la reforma de la Champions y las amenazas de la UEFA…

El escenario de incertidumbre es evidente, pero Javier Tebas es un ejecutivo en una misión: quiere vender como sea los derechos a cinco años. Diversos operadores televisivos consultados por OKDIARIO aseguran que esa pretensión es una temeridad y que su oferta máxima no superará en ningún caso las dos temporadas.

En lugar de ofertarlo a tres temporadas –lo aconsejado por la La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia–, el presidente de la patronal de clubes se ha empeñado a hacerlo a cinco años visto. El concurso, que inició ayer miércoles y que terminará el próximo 13 de diciembre, puede ser un auténtico fracaso para un directivo que ignora la realidad actual de la industria que se vanagloria conocer.

No parece un tema baladí esos dos años extra teniendo en cuenta que el mundo del fútbol tiene previsto un cambio tremendo para el periodo comprendido entre 2024 y 2026. Tebas sabe que su competición, que ya ha perdido valor a tenor de las últimas pujas en otras ligas y en audiencias, podría ser todavía más ruinosa si sólo firma por tres temporadas y entra en una nueva subasta en un periodo de guerras.

La Superliga amenaza el interés del aficionado en una competición que actualmente está dando números pésimo dentro de Movistar y la cosa no mejora en el partido en abierto de GolT no llegando al medio millón de espectadores cuando hace una década se superaba esa cifra sin despeinarse. Que Real Madrid y Barça quieran dedicar sus esfuerzos a una gran competición de clubes hace que la Liga pierda mucha fuerza, pero no es la única amenaza.

Cuidado con Ceferin

El Mundial que la FIFA proyecta para cada dos años también atenta directamente contra la línea de flotación de un Tebas que ya lo ha condenado públicamente. Y no todo será ir contra Gianni Infantino, el presidente de la Liga sabe que más pronto que tarde deberá atacar a su ahora amigo Aleksander Ceferin. El presidente de la UEFA proyecta una nueva Champions a partir de 2024 con 10 partidos más por temporada y para llevarla a cabo pretende reducir el número de equipos presentes en las grandes Ligas hasta los 16 o 18 clubes reduciendo consecuentemente el número de partidos que habrá en el paquete.

Si metemos todos estos ingredientes en la coctelera, ya tenemos la respuesta a la ansiedad de Tebas por vender los derechos televisivos a cinco temporadas, aunque su versión oficial sea que pierden menos valor de mercado que a tres temporadas. Lo cierto es que conseguir los 980 millones de la última puja se antoja imposible sin Messi, Cristiano o Ramos en la mezcla.

Al presidente de la Liga ya le han hecho el cuerpo a ello tras las declaraciones del CEO de Orange en España, Jean-François Fallacher, quien aseguró que «no valen más de 500 o 600 millones por temporada». Tebas está arrinconado porque firmar por esas cifras provocaría una revuelta en los clubes que ahora le apoyan, pero los operadores también ven cómo el ejemplo de Vodafone –quien dejó de dar la Liga sin consecuencias para su número de clientes– como un ejemplo si el presidente de la Liga no cede en sus pretensiones.