Desde hace cinco años, la Liga presidida por Javier Tebas destina buena parte de su presupuesto a pagar contenido patrocinado en medios de comunicación. La organización inició este proyecto en febrero de 2017 y desde entonces lleva desembolsado un montante de 115.727.000 euros en un departamento llamado «Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas» dentro del área de marca en la organización.

No en vano, la propia Liga explica en sus cuentas anuales auditadas por PWC que «los principales gastos en este apartado se corresponden a los gastos producidos por nuevos acuerdos de Branded Content con distintos grupos editoriales». El término Branded Content se refiere a un tipo de artículos escritos por la propia empresa interesada que publica en un lugar destacado de la portada del medio al que paga por sacar ese contenido.

Según explica la Liga en su memoria, en 2020 generaron 228 artículos de Branded Content que fueron publicados hasta en 11 grupos editoriales. Se desconoce la cuantía de cada contrato con cada medio de comunicación, pero sí que se destinaron únicamente por esa temporada 32.403.000 euros a cambio de conseguir un trato presumiblemente amable de dichas cabeceras. La Liga, en su manuscrito para clubes, se marca como objetivo un “mix de medios adecuado para llegar a nuestra audiencia” distinguiendo entre medios propios, medios pagados y medios ganados.

Javier Tebas y un equipo liderado en su día por Enrique Moreno –ahora por Eva López– se emplearon a fondo para que este tipo de publicidad en cubierto fuese la bandera de su proyecto después de empezar a invertir oficialmente en este sector en la temporada 2016/17. En esas cuentas anuales, se refleja por primera vez un gasto de 4,094 millones por cuatro meses de proyecto incrementando exponencialmente cada temporada dicha inversión.

Un pozo sin fondo

La inversión en medios de comunicación ha ido creciendo año tras año hasta situarse en los actuales 32.424.000 euros de la última temporada. Ni Atlético ni Real Madrid alcanzaron esa cantidad después de ser los clubes que realizaron los fichajes más caros del pasado mercado veraniego personificados en las incorporaciones de Rodrigo de Paul y Eduardo Camavinga.

Pese a la pandemia y la quiebra técnica reflejada en las cuentas de la Liga con dos ejercicios dando pérdidas en el patrimonio neto, Tebas no ha recortado ni un céntimo en esta partida que se presume como fundamental para mantener su estatus de intocable para la opinión pública con escándalos como el caso Fuenlabrada siendo pasados de puntillas por los medios subvencionados.

Bajo el paraguas de la campaña «No es fútbol, es la Liga», Tebas fue colocando sus contenidos dentro de los medios de comunicación y en la memoria de la competición podemos encontrar un alcance más que limitado de los 228 artículos que publicaron en 2020. Apenas registraron 12,5 millones de páginas vistas en total, pese a ir en lugares muy predominantes y visibles de las portadas de múltiples medios. Cualquier club que tenga un departamento de comunicación con un mínimo conocimiento de lo que se mueve en internet vislumbrará esta inversión como algo ruinoso. ¿O no preferirían cobrar los cuatro millones de euros que les corresponderían si este departamento nunca se hubiese puesto en marcha?

Entre los diversos receptores del dinero del Branded Content de Tebas destaca la no presencia en la lista de medios que trabajan descaradamente para el presidente de la Liga e incluso están patrocinados por el despacho jurídico del mandatario. Es probable que a través del “área de servicios profesionales independientes” encontremos la explicación a estas cosas, aunque no quede excesivamente trasparente en la memoria. El año pasado se gastaron 50 millones de euros en la organización de eventos, pero poco o nada se sabe de cómo se manejó la situación. Lo que sí es una obviedad es que hemos visto a la Liga como patrocinador principal de encuentros de cabeceras editoriales y también metiéndose en otros deportes como la Copa Davis de tenis o la Fórmula 1.

Y ahora compra informes ‘fake’

No ha pasado desapercibido un hilo de Twitter publicado recientemente por Julían Macías, líder de la guerrilla de Podemos en internet, hablando sobre Florentino Pérez y los bots y trolls que presuntamente tiene trabajando en internet. El informe, lleno de falsedades e informaciones sesgadas, fue difundido por Tebas en su cuenta personal de Twitter. «¡Qué bochorno! Me he quedado sin palabras», dijo el presidente de la Liga. Entre las múltiples barbaridades que se pueden leer en ese informe se señala a un twittero como un bot –una máquina virtual de internet– que curiosamente entrevistó a Tebas en persona este pasado verano.

¡Que bochorno! Me he quedado sin palabras.👇🤦‍♂️🤦‍♂️ https://t.co/I0gjAAHfhS — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 13, 2021

Según pudo saber este periódico, al presidente de la Liga no le sentó nada bien que el lunes anterior Eduardo Inda hablase sin tapujos de su gestión al frente de la competición en El Chiringuito de Jugones. El hilo de Twitter iba centrado precisamente contra esos dos medios de comunicación y también intentando estigmatizar a los seguidores del Real Madrid como simpatizantes de VOX. Casualmente, ninguno de los dos medios de comunicación atacados por el hilo encargado por el presidente de la patronal de clubes recibe ninguna subvención de los 115 millones con los que ha regado a la prensa española en los últimos cinco años.