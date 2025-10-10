María Corina Machado premio Nobel de La Paz 2025, en directo: ganador, reacciones y última hora de Donald Trump
Trump ha anunciado su intención de viajar a la Franja de Gaza este domingo para supervisar como va el acuerdo
Trump carga contra el Gobierno de Sánchez: «España debería ser expulsada de la OTAN»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en el centro de la atención internacional el histórico acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamás, mediado por su administración. Este pacto, anunciado este jueves, marca un avance significativo en el final del conflicto. El acuerdo de alto el fuego incluye una pausa de 24 horas en las hostilidades, la liberación de los rehenes israelíes capturados por Hamás y la apertura del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto para permitir la entrada de ayuda humanitaria.
La firma de este acuerdo ha renovado el debate sobre las posibilidades de Donald Trump de recibir el Premio Nobel de la Paz. Las casas de apuestas han incrementado sus probabilidades de que Trump sea galardonado, situándolo como uno de los favoritos para el premio. Sin embargo, expertos señalan que su historial de «políticas unilaterales» y su «escepticismo» hacia las instituciones internacionales podrían influir negativamente en su candidatura.
La oficina de Netanyahu ha respondido a la gran noticia asegurando abiertamente que Donald Trump debe ganar el premio Nobel de la Paz porque «se lo merece» debido a la intervención en el conflicto en Gaza y la propuesta del acuerdo de paz. Asimismo, el primer ministro de Israel ha invitado al estadounidense a animarse con un discurso ante el Parlamento de Israel en su próxima visita, sobre la que no se conocen fechas.
El Nobel de la Paz se anunciará en sólo cinco minutos
Faltan sólo cinco minutos para que se anuncie el Nobel de la Paz, que Donald Trump ha pedido para si mismo.
EEUU desplegará 200 soldados en Gaza
El Ejército de Estados Unidos enviará 200 soldados a Gaza para que se unan a las tareas humanitarias y de supervisión de la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. De acuerdo con el Comando Central de Estados unidos, los efectivos enviados establecerán un «centro de coordinación civil-militar» en territorio israelí y palestino.
¿Cuánto ganaría Trump si gana el Nobel de la Paz?
En caso de que el presidente de Estados Unidos se haga con el Nobel de la Paz, Trump recibiría alrededor de 1 millón de dólares, además del prestigio y la cobertura mediática internacional que acompañan al galardón.
Alemania dará 29 millones de euros en ayuda para Gaza
El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha aplaudido este viernes la decisión del Gobierno de Israel de aprobar el acuerdo con la organización terrorista Hamás para un alto el fuego en Gaza y una liberación de rehenes y ha anunciado la entrega de 29 millones de euros en ayuda humanitaria a la población del enclave palestino, al tiempo que ha descartado el envío de tropas alemanas para una misión internacional de estabilización.
Los civiles comienzan a regresar a sus casas
Los medios de comunicación de Gaza informan que los residentes han comenzado a «regresar a sus hogares» en las zonas de las que se han retirado las FDI.
Por ahora, esto no incluye a los residentes que desean abandonar el sur de Gaza y regresar al norte, donde las fuerzas israelíes aún están presentes e impiden el movimiento, sino a los residentes que habían sido desplazados al este de Khan Younis y han comenzado a regresar a la ciudad en las últimas horas.
Un soldado israelí muerto antes del alto el fuego
El Ministerio de Exteriores de Israel ha lamentado este viernes la muerte del soldado israelí Michael Nachmani, de 26 años, que «cayó en combate al norte de Gaza». El militar israelí fue alcanzado por el disparo de un francotirador de Hamás en las últimas horas.
¿Por qué Trump es candidato al Nobel de la Paz?
La razón principal por la que Trump puede hacerse con el Nobel de la Paz es debido a su implicación en el alto el fuego entre Israel y Hamás. El dirigente presentó un plan de 20 puntos para que se produzca el fin de la guerra en Oriente Medio.
Israel completará la retirada de tropas a mediodía
El ejército de Israel espera completar la retirada de las tropas hasta la Línea Amarilla en torno al mediodía de este viernes o a primeras horas de la tarde. A partir de ese momento comenzará el plazo de 72 horas para que Hamás libere a los rehenes. Las tropas israelíes continuarán controlando el 53% del territorio de la Franja de Gaza, aunque apenas tendrán presencia en zonas urbanas.
¿Quiénes están nominados al Nobel de la Paz?
Además del presidente estadounidense, otros nominados incluyen a Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania; Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexéi Navalni; y el mexicano Víctor González Herrera, conocido como «Dr. Simi», por su labor humanitaria y social.
De igual manera, organizaciones como la UNRWA y Médicos sin Fronteras optan al gaalrdón.
A qué hora se anuncia el Premio Nobel de la Paz
El ganador del Nobel de la Paz 2025 está previsto que se anuncie a las 11:00 horas.
María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025
El Comité Nobel Noruego ha otorgado el Premio Nobel de la Paz 2025 a la heroína venezolana María Corina Machado