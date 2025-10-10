María Corina Machado premio Nobel de La Paz 2025, en directo: ganador, reacciones y última hora de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en el centro de la atención internacional el histórico acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamás, mediado por su administración. Este pacto, anunciado este jueves, marca un avance significativo en el final del conflicto. El acuerdo de alto el fuego incluye una pausa de 24 horas en las hostilidades, la liberación de los rehenes israelíes capturados por Hamás y la apertura del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto para permitir la entrada de ayuda humanitaria.

La firma de este acuerdo ha renovado el debate sobre las posibilidades de Donald Trump de recibir el Premio Nobel de la Paz. Las casas de apuestas han incrementado sus probabilidades de que Trump sea galardonado, situándolo como uno de los favoritos para el premio. Sin embargo, expertos señalan que su historial de «políticas unilaterales» y su «escepticismo» hacia las instituciones internacionales podrían influir negativamente en su candidatura.

De igual manera, Trump ha anunciado su intención de viajar a la Franja de Gaza este domingo para supervisar la implementación de la primera fase del acuerdo de paz y así sellar el final de la guerra de forma definitiva.

La oficina de Netanyahu ha respondido a la gran noticia asegurando abiertamente que Donald Trump debe ganar el premio Nobel de la Paz porque «se lo merece» debido a la intervención en el conflicto en Gaza y la propuesta del acuerdo de paz. Asimismo, el primer ministro de Israel ha invitado al estadounidense a animarse con un discurso ante el Parlamento de Israel en su próxima visita, sobre la que no se conocen fechas.