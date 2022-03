La guerra entre Rusia y Ucrania no cesa y el conflicto cada vez va a más con las amenazas de Vladimir Putin creciendo por momentos. El presidente ruso ha incluido a España en su lista de «países hostiles» mientras los precios del gas y la gasolina no dejan de crecer. Mientras tanto, las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron este lunes en Bielorrusia para llevar a cabo la tercera ronda de contactos con el objetivo de rebajar la escalada bélica que se ha llevado ya la vida de cientos de personas. Te contamos minuto a minuto las últimas noticias del conflicto entre Rusia y Ucrania y el avance de las tropas de Putin.

Última hora en directo de la guerra entre Rusia y Ucrania

Rusia bombardea sin piedad Sumy

Varias casas han sido destruidas por bombardeos rusos en la madrugada de este lunes en el centro de la ciudad de Sumy dejando al menos diez muertos, entre ellos niños, según ha confirmado el jefe de la administración estatal regional de Sumy, Dimitro Zhivitskii.

«Ha sido completamente borrado de la faz de la tierra. Estas son casas particulares. Lamentablemente, hay víctimas. Entre ellos hay niños», ha dicho, según han confirmado las agencias de noticias ucranianas Ukrinform y Unian.

Zhivitskii ha informado a través de su perfil oficial de Facebook que también habría habido bombardeos en zonas residenciales en Bititsia y Ojtirka. El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, así como diferentes médicos, estarían evaluando las situación y trabajando en el terreno para apagar los incendios y socorrer a los heridos.

Zelenski asegura que no tiene «miedo de nadie»

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no tiene «miedo de nadie» en un vídeo grabado desde la oficina de la Presidencia en Kiev, la primera vez que se le ve allí desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, comenzó la invasión del país el 24 de febrero.

«Estoy en Kiev. En la calle Bankova (residencia de la oficina del presidente) No me escondo. Y no tengo miedo de nadie. Durante todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra», ha recalcado Zelenski sentado en su despacho.

¿Quiénes son los oligarcas rusos?

Los oligarcas rusos son aquellos que lograron acumular grandes cantidades de riqueza durante la privatización de Rusia tras el colapso de la Unión Soviética. El fracaso del estado soviético permitió que los oligarcas pudieran hacerse con propiedades de manera poco clara y ahora acumulan millones de euros.

El origen del Rublo

El rublo es la segunda moneda nacional más antigua del mundo que ha conservado su nombre oficial y cuenta con, al menos, siete siglos de antigüedad. Ahora el valor del rublo se está desplomando por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

¿Cuánto durará la guerra entre Rusia y Ucrania?

La guerra entre Rusia y Ucrania parece no tener fecha de fin. El conflicto se está agravando y todo apunta a que Vladimir Putin no va a cesar en su intento por conquistar Ucrania.