Ucrania busca ex militares españoles -o en excedencia- para que se sumen a su Legión Extranjera de la Defensa Territorial de Ucrania (Mizhnarodnyy lehion terytorial’noyi oborony Ukrayiny), el cuerpo formado por voluntarios para defender al país de la invasión rusa. Las gestiones las realiza directamente la embajada ucraniana en Madrid. Los perfiles más demandados son los de especialista en artillería de campaña, defensa NBQ (contra riesgos nucleares, biológicos y químicos) y combate urbano (fuerzas especiales). También se buscan ex oficiales con experiencia en operaciones y estado mayor. El sueldo ofrecido alcanza los 3.000 dólares mensuales. Eso sí, con una advertencia: en caso de ser capturado por tropas rusas no serán considerados prisioneros de guerra, sino terroristas. Aun así, ya hay decenas de solicitudes.

El llamamiento ya circula entre antiguos miembros de las fuerzas armadas españolas. Procede directamente de la embajada ucraniana, que ha difundido el «procedimiento de alistamiento de nacionales extranjeros en la Legión Extranjera de la Defensa Territorial de Ucrania». Las ‘brigadas internacionales’ leales al gobierno del presidente Volodómir Zelensky.

Según ha podido comprobar OKDIARIO, las solicitudes se pueden presentar en persona, por teléfono o por correo electrónico dirigido a la embajada ucraniana en España. Se requiere presentar el documento de identificación nacional (DNI o pasaporte), así como certificados que acreditan el servicio militar o el servicio en las fuerzas del orden público. Los interesados deben demostrar su experiencia en combate. Todos los trámites los realiza la agregaduría militar de la embajada, con quienes hay que mantener una entrevista -personal o telemática- antes de que sea aceptada su solicitud.

Expertos en artillería y riesgos NBQ

Todos los perfiles militares «son bienvenidos», explican fuentes conocedoras de estas gestiones a OKDIARIO, pero algunos más que otros. Es el caso de aquellos que dispongan de experiencia «en artillería de campaña» y que sepan utilizar este tipo de armamento en el campo de batalla.

Además, otra de las carencias que el Ejército ucraniano busca cubrir con voluntarios profesionales extranjeros es la defensa NBQ. Siglas de nuclear, biológico y químico, amenazas que de momento no están presentes en el escenario ucraniano, pero que podrían jugar un papel fundamental en el conflicto en vista del arsenal del que dispone la Federación Rusa.

También se valora muy positivamente aquellos perfiles expertos en combate, principalmente provenientes de equipos de operaciones especiales.

Por otra parte, se buscan ex oficiales españoles con experiencia y formación en estado mayor y operaciones. Es decir, personal capaz de aportar asesoramiento y apoyo a la ejecución de misiones de las fuerzas armadas ucranianas sobre el terreno.

«Traed vuestro uniforme»

A los interesados se les requiere «si está disponible, traer uniforme militar o sus elementos, equipamiento, casco, chalecos antibalas, etc». Se admite que el uniforme militar porte la bandera de España.

Los aspirantes, una vez aceptados, deberán movilizarse por sus propios medios hasta Ucrania, aunque en el tránsito la embajada «va a brindar asistencia durante su recorrido» y los contactos necesarios para alcanzar suelo ucraniano. Una vez allí, en el punto acordado para su alistamiento, el recluta firmará su compromiso laboral con las fuerzas militares ucranianas «y junto con soldados de otros países y soldados nacionales luchar contra los ocupantes rusos», explica la documentación de la embajada. No lo harán de forma absolutamente desinteresada, sino que el Gobierno ucraniano les pagará sueldos de alrededor de 3.000 dólares -algo más en caso de altos oficiales o perfiles muy especializados-.

Los llamamientos ucranianos han despertado el interés de ex militares españoles. Según ha sabido OKDIARIO, «varias decenas» de personas ya están inmersas en los trámites o incluso viajando hacia Ucrania. Entre ellos, hay militares cuyo compromiso profesional con las fuerzas armadas se extinguió al cumplir los 45 años y profesionales con experiencia como contratista de seguridad a bordo de buques que navegan las aguas del Índico, amenazadas por piratas somalíes.

Para Rusia, son terroristas

El Gobierno español conoce de cerca estos movimientos, pero al tratarse de ex militares -en reserva, con compromiso extinguido o en excedencia- no puede impedir su despliegue en Ucrania. Eso sí, advierten a quienes estén dispuestos a acudir a la llamada de auxilio del gobierno de Zelensky de que «en caso de ser capturados, no serán tratados como prisiones de guerra». Así lo ha advertido abiertamente Rusia.

En el caso de que un militar sea capturado por el enemigo, el Convenio de Ginebra (en su artículo 4) le protege ante ejecuciones, torturas o malos tratos y obliga a sus captores a ofrecerle un trato digno. Estas reglas se aplican también a ciertos guerrilleros y a civiles que presenten algún tipo de servicio a los ejércitos en lucha. Sin embargo, el Kremlin aplica a todos aquellos que no sean militares profesionales ucranianos el estatus de «terroristas».

De hecho, tal y como puede verse en vídeos difundidos por el Ministerio de Seguridad ruso, los comandos especiales del Kremlin ya buscan por las calles de las ciudades conquistadas a miembros de la resistencia.