El rey de Inglaterra tiene que dirigir a Biden que vuelve a desorientarse en una visita oficial

Joe Biden ha vuelto a desorientarse en público mientras saludaba a un soldado inglés junto al rey Carlos III. El presidente de los Estados Unidos, que acudió al castillo de Windsor para mantener una reunión con el monarca, recibió un saludo real protocolario por parte de la guardia británica. Sin embargo, cuando el acto terminó, Biden siguió mirando al militar mientras que Carlos III le hacía indicaciones para que se moviera.

King Charles has trouble getting Biden to move on pic.twitter.com/wSA68xb6VA

— RNC Research (@RNCResearch) July 10, 2023