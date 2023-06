Biden vuelve a desvariar: «Putin está perdiendo la guerra en Irak»

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado durante unas declaraciones que «Putin está perdiendo claramente la guerra en Irak». Así lo ha afirmado el mandatario americano que también ha dicho que el presidente ruso «está perdiendo la guerra en casa y se ha convertido en un paria en todo el mundo».

También agregó de forma confusa que no sólo es despreciado en la OTAN o en la Unión Europea sino también en Japón. Además dijo que estaba absolutamente convencido de que Vladimir Putin estaba más debilitado como consecuencia de la rebelión del grupo Wagner.

«Es difícil saberlo, pero está claro que está perdiendo la guerra en Irak. Está perdiendo la guerra en casa y se ha convertido en una especie de paria alrededor del mundo. No es sólo la OTAN. No es sólo la Unión Europea. Es Japón», dijo el líder demócrata durante una entrevista en la CNN.

El video en el que hace estas afirmaciones ha corrido como la pólvora por las redes sociales donde se ha hecho viral con más de 160.000 visualizaciones. «A continuación, exigirá que Putin tenga que sacar sus tropas de Dinamarca», ha ridiculizado un usuario. «¿Sigue en esta galaxia?», ha escrito otro.

Next he’ll be demanding that Putin needs to take his troops out of Denmark.

— Adam B. Coleman, President of Aintblackistan (@wrong_speak) June 28, 2023