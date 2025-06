¿Qué está pasando entre Donald Trump y Elon Musk? Las claves del conflicto

La alianza entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el multimillonario Elon Musk se resquebrajó el jueves, 5 de junio, días después de que el hombre más rico del mundo dejara la administración Trump e intentara ejercer su influencia para frenar un proyecto de ley presupuestario, crucial para sacar adelante las principales prioridades legislativas del presidente. ¿Qué está pasando entre Donald Trump y Elon Musk? Aquí se pueden leer las claves de su relación y el conflicto.

Su disputa se desarrolló de forma pública y ha marcado otro giro en la carrera de Elon Musk, principal donante con decenas de millones en la campaña de reelección de Donald Trump. A continuación, se ofrecen las claves de cómo Trump y Musk llegaron a esta situación:

Musk critica a Trump en 2016

Entonces, Elon Musk elogió las políticas económicas y ambientales de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton de 2016, calificándolas de «adecuadas» en una entrevista con la CNBC. «Me siento un poco más convencido de que no es la persona adecuada», dijo entonces Elon Musk sobre Donald Trump en aquel momento. «No parece tener el tipo de carácter que refleje bien a Estados Unidos». «No creo que este sea el mejor momento de nuestra democracia», añadió Musk.

Musk se incorpora a la primera administración Trump

Poco después de que comenzara el primer mandato de Trump en 2017, Musk se unió a varios consejos asesores de la Casa Blanca, incluyendo el «consejo de empleo manufacturero» de Trump. Pero Musk dejó esos cargos pocos meses después, alegando la retirada de Trump del Acuerdo de París sobre el Clima.

«El cambio climático es real. Abandonar París no es bueno ni para Estados Unidos ni para el mundo», tuiteó Musk en junio de 2017. Sin embargo, Musk mantuvo una estrecha relación con el gobierno federal, ya que su empresa de cohetes SpaceX tiene contratos multimillonarios con la NASA y otras agencias. Trump amenazó el pasado jueves 5 de junio durante su pelea a través de redes sociales en quitárselos. Entonces, fue cuando Musk soltó la «bomba» y dijo: «Trump está en los archivos de Epstein».

Trump elogió a Musk durante el lanzamiento de SpaceX en Florida en 2020, y en un momento dado dijo: «Hablo con él constantemente. Es una gran persona. Es uno de nuestros grandes cerebros. Nos gustan los grandes cerebros. Y Elon ha hecho un trabajo fantástico».

Musk ataca a los demócratas en 2022

En mayo de 2022, Musk anunció que ponía fin a su apoyo a los demócratas porque «se han convertido en el partido de la división y el odio».

«Así que ya no puedo apoyarlos y votaré por los republicanos», escribió Musk en Twitter. Después añadió que había votado a Hillary Clinton en 2016 y al ex presidente Joe Biden en 2020.

Musk y Trump se pelean en 2022

Dos meses después, Musk sugirió que no apoyaba que Trump se presentara de nuevo a la Casa Blanca, en medio de una disputa pública con el entonces ex presidente, que se prolongó durante varios días en julio de 2022. Trump llamó al director ejecutivo de Tesla «idiota» en un mitin y dijo que sus empresas no tendrían ningún valor sin el respaldo federal. Musk tuiteó que Trump debería «colgar el sombrero y navegar hacia el ocaso».

Musk restablece la cuenta de Trump en Twitter

Más tarde en 2022, Musk compró Twitter, ahora conocida como X, y rápidamente restableció la cuenta de Trump, que se había suspendido desde el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. La restitución se produjo cuatro días después de que Trump anunciara su tercera candidatura a la presidencia tras perder contra Biden.

En las primarias presidenciales republicanas, Musk apoyó a uno de los rivales de Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. En mayo de 2023, el multimillonario y el floridano aparecieron juntos en una transmisión en vivo de Twitter con problemas técnicos para lanzar la campaña de DeSantis.

Musk apoya a Trump en 2024

El multimillonario respaldó de manera formal a Trump el 13 de julio de 2024, momentos después de que este sobreviviera a un atentado en Butler, Pensilvania. Entonces, recibió un disparo en la cabeza. «Respaldo plenamente al presidente Trump y espero su pronta recuperación», escribió Musk junto a un video del candidato presidencial ensangrentado levantando el puño en alto mientras estaba rodeado de agentes del Servicio Secreto.

Musk da a Trump 277 millones de dólares

Musk se unió a Trump en la campaña electoral e invirtió aproximadamente 277 millones de dólares para ayudar a su elección y la de otros candidatos republicanos. Musk lo hizo a través de un supercomité de acción política (PAC) respaldado por Musk, llamado America PAC.

Trump elogió a Musk durante su discurso de victoria en la noche de las elecciones: «Ha nacido una estrella», dijo. «Es un tipo increíble».

Musk se une a la administración Trump

Trump nombró a Musk para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de recortar el gasto del gobierno federal.

Musk se convirtió rápidamente en miembro del círculo íntimo de Trump, participando en reuniones de gabinete y viajando en el Air Force One con su hijo pequeño.

Musk llama a Peter Navarro «imbécil»

Musk se enfrentó en abril de 2025 con el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, por la estrategia arancelaria de Trump. Musk calificó a Navarro de «tonto como un saco de ladrillos» después de que Navarro afirmara que Tesla depende de «piezas extranjeras baratas». Musk le llamó «imbécil».

Musk deja la administración en mayo de 2025

Musk abandona la administración y aumenta las críticas. Días antes de concluir su trabajo en el gobierno federal, Musk comenzó a criticar la ley de presupuestos de Trump destinada a impulsar la agenda del segundo mandato de Trump. Musk declaró que estaba «decepcionado» con el costo del paquete, que extendería los recortes de impuestos de 2017, impulsaría el gasto en seguridad fronteriza, impondría requisitos laborales a los beneficiarios de Medicaid y reduciría los créditos fiscales para energías limpias. El jueves 5 de junio, Trump dijo que Musk le había decepcionado porque ya conocía la ley. Después Musk le llamó mentiroso. Y todo estalló por los aires cuando Trump le amenazó con quitarle los contratos.