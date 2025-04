¿Quién es Peter Navarro, el zar de la política arancelaria de Donald Trump?

Peter Navarro es el principal asesor comercial del presidente de Estados Unidos Donald Trump, ideólogo de su política de aranceles. En los últimos días, la pelea entre Peter Navarro y el principal asesor de Donald Trump, Elon Musk, se ha hecho viral después de que el magnate haya perdido miles de millones de dólares en Bolsa tras la política de gravámenes de Trump. El martes 8 de abril, el director ejecutivo de Tesla tachó a Peter Navarro de «auténtico imbécil» después de haber perdido el día anterior 4.000 millones de dólares. ¿Quién es Peter Navarro? ¿Dónde ha estudiado? ¿Por qué ha estado en la cárcel?

¿Quién es Peter Navarro?

Navarro, de 75 años, es un economista estadounidense que fue nombrado por Trump en diciembre asesor principal en materia de comercio y manufactura de la Casa Blanca.

Formó parte del primer gobierno de Trump. Dirigió el Consejo Nacional de Comercio y posteriormente la Oficina de Política Comercial y de Manufactura. Es de Cambridge, Massachusetts. Sus padres se divorciaron cuando tenía 9 años. Se mudó a Palm Beach (Florida), donde vivió con su madre.

¿Dónde nació Peter Navarro?

Peter Navarro nació el 15 de julio de 1949 en Cambridge (Massachusetts). Su padre era saxofonista y clarinetista. Se graduó en la Universidad de Tufts. Posteriormente, se doctoró en economía en la Universidad de Harvard. Se casó con Leslie Lebon, arquitecta californiana. En 2001, se divorciaron. Está comprometido con una mujer llamada Bonnie.

¿Cuántos años tiene Peter Navarro?

Tiene 75 años. Nació el 15 de julio de 1949. Nació en Cambridge (Massachusetts). Vivió entre Massachusetts y Florida.

¿Quién es Peter Navarro y por qué fue clave en la administración Trump?

En la Casa Blanca, Peter Navarro es el director de la Oficina de Política Comercial y de Manufactura (OTMP), una oficina establecida por el presidente Trump para defender y servir a los trabajadores y fabricantes estadounidenses. Navarro asesora al presidente sobre políticas para impulsar el crecimiento económico, reducir el déficit comercial y fortalecer las bases industriales de manufactura y defensa de Estados Unidos. Navarro ha contribuido a reformar las políticas de transferencia de armas convencionales y sistemas aéreos no tripulados de Estados Unidos, así como a ampliar las ventas militares al extranjero a nuestros socios y aliados.

Antes de su nombramiento, Navarro colaboraba como analista de mercados financieros y experto en China en medios como CNBC, Fox Business, BBC, CNN, MSNBC y CBS News, incluyendo 60 Minutes. Es autor de numerosos libros sobre economía, análisis de mercados financieros y macroeconomía, entre ellos Death by China, Seeds of Destruction, Always a Winner, The Coming China Wars, If It’s Raining in Brazil, Buy Starbucks, and The Well-Timed Strategy.

Trayectoria académica y profesional de Peter Navarro

El Dr. Peter Navarro obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Harvard y es profesor emérito de economía y políticas públicas en la Universidad de California, Irvine. Fue asesor económico y comercial del presidente Donald J. Trump durante la campaña presidencial de 2016 y se unió al equipo de la Casa Blanca el día de su toma de posesión.

Hace dos años, Peter Navarro escribió un documento de política de 30 páginas titulado «El caso del comercio justo» en el que instaba al próximo presidente republicano a centrarse en «aquellos países que tienen déficits comerciales relativamente grandes con EEUU y aplican aranceles relativamente altos». Navarro escribió que China, India, la Unión Europea, Vietnam, Tailandia, Taiwán, Japón y Malasia pertenecían a esta categoría y deberían ser objeto de fuertes gravámenes.

Los planes de Navarro para el comercio sirvieron de base para de un capítulo del Proyecto 2025, la guía de política republicana publicada por el centro de estudios Heritage Foundation. Escribió sobre «aranceles no recíprocos», pidió «la deslocalización de una parte significativa de la producción que actualmente deslocalizan las corporaciones multinacionales estadounidenses» y advirtió sobre la oposición de «los fondos de cobertura de Wall Street y los emprendedores tecnológicos de Silicon Valley».

¿Por qué fue condenado Peter Navarro?

En enero de 2024, Navarro fue sentenciado a cuatro meses de prisión por dos cargos de desacato al Congreso, derivados de su negativa a acatar las órdenes del comité del Congreso que investigaba el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021. Participó en la Convención Nacional Republicana en agosto, justo después de ser liberado, y en diciembre Trump lo nombró para su nuevo cargo.