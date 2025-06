Elon Musk llama mentiroso a Trump: «Es falso que yo viera el plan fiscal antes de que saliera a la luz»

Elon Musk ha llamado a Donald Trump mentiroso este jueves después de que el presidente de Estados Unidos dijera que le había «decepcionado» durante una reunión en el Despacho Oval. Durante la visita del canciller de Alemania, Friedrich Merz, Trump ha reconocido este jueves ante los periodistas que «[Elon Musk] ha dicho cosas muy bonitas sobre mí. Y no ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Elon me he decepcionado. Conocía el funcionamiento interno de este proyecto de ley mejor que casi cualquier otra persona aquí sentada. Lo he ayudado mucho. Eso es todo». «Elon y yo teníamos una excelente relación. No sé si la seguiremos teniendo», ha destacado Trump después de que Elon Musk dijese el día anterior que su ley de presupuestos de «abominación repugnante».

Poco después en respuesta, Musk ha acusado al presidente de «ingratitud», añadiendo: «Sin mí, Trump habría perdido las elecciones». Elon Musk ha destacado que «nunca me enseñaron la ley, se aprobó por la noche y casi nadie del Congreso la pudo leer», en referencia a la ley de presupuestos que Musk había criticado el día anterior, el miércoles 4 de junio.

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025