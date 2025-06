Trump amenaza con romper sus contratos con Musk y éste le acusa de aparecer en los archivos de Epstein

La guerra entre Donald Trump y Elon Musk no ha hecho más que empezar. Será sangrienta. A juzgar por los golpes de este jueves. El presidente de Estados Unidos y el multimillonario se han atacado en redes sociales después de que Trump dijera en el Despecho Oval tras recibir al canciller alemán Friedrich Merz que Musk le había decepcionado. Trump utilizó su red social Truth Social. Musk la suya X, antes Twitter. Musk fue a la yugular después de que Trump le amenazara con romper todos sus contratos con la administración: «Está en los archivos de Epstein», en referencia a documentos gubernamentales sobre el multimillonario pederasta, Jeffrey Epstein, amigo de Bill Clinton y otros políticos demócratas. «Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos», ha escrito Musk. En febrero, la fiscal general Pam Bondi anunció la publicación de la «primera fase» de los documentos desclasificados de Epstein, aunque gran parte de la información ya era pública.

La guerra pública entre Trump y Musk se ha producido menos de una semana después de que aparecieran juntos en la Casa Blanca. Entonces, Trump agradeció a Musk su etapa en el gobierno estadounidense. Musk dejó su puesto al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) la semana pasada tras 129 días en el cargo. Entonces, Trump le entregó una llave de oro durante una conferencia de prensa de felicitación el 30 de mayo.

Sin embargo, desde entonces, Musk ha criticado repetidamente el proyecto de ley de presupuestos de Trump, que actualmente se tramita en el Congreso, calificándolo de «abominación repugnante» y publicando: «Qué vergüenza para quienes votaron a favor: saben que hicieron mal». Este jueves Musk ha llamado mentiroso a Trump. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes con el respaldo de la mayoría de los republicanos, con la oposición de varios legisladores republicanos del partido de Trump y todos los congresistas demócratas.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025