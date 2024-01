El nombre de Bill Clinton aparece en el sumario secreto del pedófilo Jeffrey Epstein

El nombre de Bill Clinton va a aparecer en el sumario secreto del pedófilo Jeffrey Epstein, acusado de trata de blancas por Virginia Giuffre para ofrecérsela al príncipe Andrés cuando tenía 17 años, el cual está previsto que se revele este miércoles por orden de un juzgado en Nueva York tras sellarse después de que Eipstein se suicidase ahorcándose en 2019.

El ex presidente demócrata de Estados Unidos Bill Clinton es mencionado hasta en 50 ocasiones en los registros judiciales del caso de Virginia Giuffre contra el pedófilo Jeffrey Epstein, identificado como John Doe 36. Giuffre no ha acusado a Clinton de ningún delito sexual, pero mantiene que sí se reunió en la isla del Caribe, donde se produjeron las violaciones, que, sin embargo, el ex presidente ha afirmado que nunca ha visitado, poniendo de manifiesto que Clinton habría mentido al respecto.

En los registros de vuelo del avión privado de Epstein, que ha guardado uno de los pilotos, aparece el nombre de Bill Clinton en viajes al Caribe, París, Bangkok y Brunei después de haber abandonado la Casa Blanca en 2001.

Los abogados de Giuffre se han puesto en contacto con los representantes legales de Clinton para que preste declaración en el caso que sigue contra Ghislaine Maxwell, novia de Esptein y madame del negocio de supuesta prostitución. Sin embargo, han respondido que su testimonio no sería útil. Los abogados de Maxwell también han rechazo la idea, calificándola de «estratagema transparente de Guiffre para aumentar la exposición mediática de sus historias sensacionalistas mediante una declaración paralela».

Entre los nombres destacados que se espera que aparezcan este miércoles relacionados con Epstein, se podrían encontrar además el de Kathryn Ruemmler, asesora de la Casa Blanca bajo el mandato de Barack Obama, el profesor y activista de izquierdas Noam Chomsky, el multimillonario inversor de capital riesgo Reid Hoffman y Lawrence Summers, ex presidente de Harvard y director del Consejo Económico Nacional bajo el mandato de Obama.

¿Quién es Virginia Giuffre?

Virginia Giuffre es una mujer estadounidense que ha presentado una demanda, en la que afirmaque Jeffrey Epstein había abusado sexualmente de ella y que la socialité británica Ghislaine Maxwell había traficado con ella.

La mujer nació en Sacramento, California, en agosto de 1983. Conoció a Maxwell en 2000, a la edad de 16 años, cuando realizaba un trabajo de verano como asistente de spa. Giuffre afirma que Maxwell le ofreció un trabajo como masajista viajando con Epstein.

Giuffre asegura que Epstein, que se suicidó en prisión ahorcándose en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, abusó sexualmente de ella desde que le hizo el primer masaje en su mansión de Palm Beach. Entonces, Epstein y Maxwell comenzaron entonces a traficar con ella ofreciéndosela a sus amigos. Giuffre explicó en el documental de Netflix de 2020 Jeffrey Epstein, Filthy Rich que había sido «como una esclava» para ellos.

El suicidio de Epstein se produjo un día después de que un juez estadounidense ordenara desvelar un documento legal en el que Giuffre nombraba a varios políticos como autores de abusos sexuales contra ella, entre los que figuraba el príncipe Andrés de Inglaterra.

Virginia Giuffre, que llegó con el príncipe Andrés, segundo hijo de la Reina Isabel II, a un acuerdo económico a cambio de que retirase la acusación de violarla cuando era una adolescente, espera ahora que avance el juicio contra Maxwell.