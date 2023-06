Sarah Ferguson, en jaque por sus encuentros con Jeffrey Epstein

Sarah Ferguson vuelve a saltar a primera plana y no precisamente por nada que tenga que ver con su carrera literaria, sus incursiones en el mundo del podcast o su papel como abuela. Esta vez, la ex mujer del príncipe Andrés se ha visto salpicada por el mismo escándalo que llevó al duque de York a la ruina y de lo que todavía no ha podido recuperarse.

Según ha trascendido en los últimos días, la duquesa de York mantuvo contacto con Jeffrey Epstein e incluso lo visitó cuando el magnate se encontraba en arresto domiciliario. Los documentos que se han incautado corroboran que Epstein se citó con la nuera de la Reina Isabel en el año 2010, en una fecha en la que el empresario estaba en arresto domiciliario acusado de mantener relaciones con menores. Una de estas reuniones tuvo lugar en el mes de marzo, cuando Epstein aún tenía pendientes cinco meses de condena. Tal como se ha podido saber, en algunos de estos encuentros, Sarah Ferguson viajó incluso acompañada con sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia de York y sus finanzas estaban en una situación más que delicada, con deudas que alcanzaban los seis millones.

Unas revelaciones muy llamativas, si se tiene en cuenta que la duquesa de York ya estaba divorciada del príncipe Andrés, aunque, de la misma manera que ahora, mantenía una relación constante con el hijo de la Reina Isabel. Lo que no se sabía es que, al igual que el duque de York, Sarah también tenía una buena amistad con Epstein, quien, según los documentos que han trascendido, ejercía de asesor financiero para al matrimonio y que conocía, por tanto, todos los detalles de sus finanzas.

Ha sido el tabloide Daily Mail el que ha recopilado la información que confirma la relación entre Sarah Ferguson y Jeffrey Epstein y pone en el punto de mira a la duquesa de York. Sin embargo, el nombre de la ex mujer del príncipe Andrés no es el único que ser ha visto salpicado a raíz de los nuevos documentos. En el conjunto de notas, correos electrónicos, cartas y demás documentos que han visto la luz aparecen nombres como el de Irina Shayk en la etapa en la que salía con Cristiano Ronaldo, Wendi Murdoch, Bill Gates, Thorbjorn Jagland -ex primer ministro de Noruega- y Terje Rød Larsen, diplomático y político noruego.

Se apunta también al empresario Richard Branson, aunque no hay constancia de que mantuviera una reunión con Epstein. Otros nombres que figuran entre los documentos son Woody Allen, Chris Rock, el productor Tommy Mottola, el escultor Jeff Koons, Sean Parker o James Dimon, aunque no se conocen por ahora detalles de los encuentros de todos ellos con el magnate.