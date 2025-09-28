Polonia cierra su espacio aéreo y despliega cazas tras el último ataque ruso sobre Ucrania

Polonia ha activado este domingo sus sistemas de defensa aérea y ha desplegado cazas de combate como medida preventiva tras los devastadores ataques aéreos lanzados por Rusia contra territorio ucraniano durante la madrugada. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha confirmado estas acciones con el objetivo de «garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y proteger a la población».

Según el comunicado oficial difundido por el propio mando operativo a través de sus redes sociales, todas estas actuaciones se han desarrollado «de acuerdo con los procedimientos aplicables» y activando «las fuerzas y los recursos a su disposición».

Como parte integral de esta operación defensiva, las autoridades militares polacas han reforzado significativamente la vigilancia en las regiones fronterizas para monitorizar la evolución de la situación y mantienen «sus fuerzas y recursos subordinados listos para una respuesta inmediata» ante cualquier eventualidad.

Esta maniobra de Polonia se da justo después de que varios medios ucranianos hayan informado sobre intensos ataques rusos en Kiev, Zaporiyia y Jmelnitskii señalando que Móscu ha empleado «bombarderos de largo alcance, misiles y enjambres de drones» en esta nueva ofensiva que ha provocado interrupciones parciales en el tráfico aéreo nacional ucraniano.

La capital ucraniana ha soportado el ataque más brutal de esta madrugada: un bombardeo masivo con drones y misiles que se ha saldado con al menos cinco personas heridas, según ha informado el diario The Kyiv Independent citando fuentes locales. Varios distritos de Kiev han sufrido impactos directos que han causado daños considerables en edificios residenciales, incendios en vehículos y graves afectaciones en infraestructuras urbanas críticas.

La situación no ha sido menos dramática en Zaporiyia, situada en el sureste del país, donde el gobernador Ivan Fedorov ha confirmado que una escuela ha resultado dañada y un edificio de gran altura ha ardido completamente tras el impacto directo de los proyectiles rusos, dejando al menos cuatro personas heridas.

En este contexto de máxima tensión, y según datos de la plataforma de seguimiento de vuelos FlightRadar24 recogidos por la emisora nacional TVN24, las autoridades polacas han procedido al cierre temporal del espacio aéreo en torno a los aeropuertos estratégicos de Rzeszów y Lublin debido a una «actividad militar no planificada relacionada con garantizar la seguridad del Estado».

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha subrayado que las acciones emprendidas por la aviación polaca y aliada han sido estrictamente de carácter defensivo y preventivo, centrándose en la disuasión de posibles amenazas y en el mantenimiento absoluto de la integridad del espacio aéreo nacional en el marco del conflicto bélico que se desarrolla en la vecina Ucrania desde que Rusia invadiera el país en febrero de 2022.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha informado que durante esta misma noche ha interceptado un total de 41 drones ucranianos, evidenciando un nuevo e intenso intercambio de ataques en ambos sentidos que no hace sino agravar el conflicto a gran escala que Rusia mantiene desde hace más de tres años y medio.