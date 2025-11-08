Al menos 6 muertos en un incendio en un almacén de perfumes en el noroeste de Turquía

Al menos seis personas han muerto y una ha resultado herida este sábado 8 de noviembre en un incendio que arrasó un depósito de perfumes en la provincia turca de Kocaeli, al noroeste de Turquía. El fuego se inició alrededor de las 9:00 horas (11:00 horas en España), y estuvo precedido por varias explosiones que intensificaron la emergencia, según medios locales y autoridades.

El incendio comenzó a primera hora de la mañana en un almacén de perfumes y fragancias, productos altamente inflamables debido a su contenido de alcohol. Varios testigos han relatado que hubo varias explosiones antes de que el fuego se propagara con rapidez por todo el depósito, generando una alarma inmediata entre los vecinos y trabajadores de la zona industrial.

Seis muertos y un herido

El gobernador de Kocaeli, Ilhami Aktas, ha confirmado que seis personas han fallecido y una ha resultado herida, recibiendo atención médica. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas, mientras las autoridades locales continúan coordinando las labores de rescate y asegurando la zona.

Respuesta rápida de emergencia

Los bomberos y los equipos de emergencia se han desplazado de forma inmediata al lugar del incendio en Turquía. Debido a su intervención, el incendio ha sido controlado en aproximadamente una hora, evitando que se propagara a otras instalaciones cercanas. Se utilizaron camiones cisterna y equipos especializados para contener las llamas y minimizar riesgos adicionales.

Causa del fuego bajo investigación

Las autoridades turcas han señalado que aún se desconoce el origen del incendio. La investigación sigue abierta para determinar si se trató de un accidente, negligencia en el manejo de materiales inflamables o algún otro factor que haya desencadenado el siniestro.

Riesgo químico y ambiental

El depósito contenía grandes cantidades de perfumes y fragancias, lo que generó un riesgo adicional por la posible liberación de gases inflamables y tóxicos durante el incendio. Las autoridades han advertido a los residentes de la zona industrial sobre los posibles efectos de la inhalación de humo y vapores químicos.

Varias calles y accesos cercanos al almacén fueron acordonados para facilitar las labores de los bomberos y evitar más víctimas. Los vecinos y trabajadores han sido evacuados de manera preventiva hasta que se confirme que la zona es segura.