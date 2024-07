Kamara Harris recoge el guante lanzado por Joe Biden tras retirarse de la carrera presidencial y presenta su candidatura de forma oficial. El comité de la campaña electoral del actual presidente de Estados Unidos y de la vicepresidenta ha modificado formalmente los documentos en la Comisión Federal Electoral para consolidar la retirada de Biden en favor de Harris, que aún debe recabar los apoyos necesarios para ganarse la nominación en la Convención Nacional Demócrata que se celebrará en agosto.

El documento presentado para hacer efectivo el cambio señala que «la vicepresidenta Harris es ahora candidata a la Presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024, y a partir de ahora llevará a cabo actividades de campaña solo en pos de ese cargo».

La nominación de Harris puede verse en clave económica. Y es que los 95,9 millones de dólares (unos 88 millones de euros) de los fondos de la campaña de Joe Biden sólo los podrán usar los demócratas si la candidata es Kamala, ya que comparte comité de campaña con el mandatario estadounidense. Las normas de la Comisión Electoral son claras: el dinero lo podrán usar sólo si la actual vicepresidenta logra la nominación del partido.

El partido está fuertemente dividido. Joe Biden le ha dado su respaldo pero, de momento, importantes figuras demócratas guardan silencio. El líder en el Senado, Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, la ex presidenta demócrata de la Cámara Nancy Pelosi o el ex presidente Barack Obama, no han reaccionado aún a la noticia de que Kamala se presenta como candidata presidencial.

Los apoyos de Kamala Harris

A pesar de que aun faltan que muchos de los principales rostros del Partido Demócrata se posicionen y digan si apoyan o no la decisión de Harris, lo cierto es que hay grandes organizaciones y miembros del partido que sí que lo han hecho.

Entre ellos se encuentra la Asociación de Comités Demócratas Estatales, que ha anunciado que la mayor parte de los 57 partidos estatales han mostrado su apoyo a Harris: «Estoy orgulloso de que los presidentes, vicepresidentes y directores ejecutivos de los partidos estatales en todo el país se estén uniendo abrumadoramente detrás de la vicepresidenta Kamala Harris. Estos líderes de los partidos estatales están en la primera línea para ganar elecciones en todos los niveles y saben que lo que está en juego es esta elección no podría ser mayor», ha expresado el presidente de la asociación, Ken Martin, en un comunicado.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha asegurado que «no hay nadie mejor» que Harris para derrotar la «oscura visión» del ex presidente Donald Trump, al que acusa de poner «la democracia y el futuro en juego».

Además, numerosos miembros y ex miembros del Comité Nacional Demócrata han presentado una carta pidiendo el voto por Harris y en la que también elogian a Biden por «todo lo que ha hecho y sigue haciendo por el país y por el mundo». «Creemos que nuestra candidata más fuerte a la Presidencia, la que mejor puede ofrecer una visión clara y unificadora para el futuro de Estados Unidos, es la vicepresidenta Kamala Harris», reza la misiva.

Los votos necesarios

Tras toda estas muestras de apoyo, CNN ha calculado que Harris ya cuenta con unos 500 delegados de los 1.976 votos necesarios para lograr la nominación. La cadena estadounidense estima que este número seguirá creciendo a lo largo del tiempo, si bien los delegados podrán votar al candidato que prefieran tras la salida de Biden.

Tras la salida de Biden de la carrera presidencial, la Casa Blanca ha informado a CNN de que esta decisión no tiene nada que ver con el estado de salud del mandatario, todo ello unos días después de que asegurase que reconsideraría su candidatura si su equipo médico así se lo recomendaba.

De hecho, en los últimos días no se ha hecho nuevas pruebas médicas más allá de las necesarias para tratarse contra el COVID-19, cuyos síntomas ya han comenzado a remitir, según un documento publicado por su médico, Kevin O’Connor.