Kamala Harris tendría aún más difícil que Biden superar a Trump: está a cinco puntos de distancia

Si las perspectivas de Joe Biden antes de su abandono para lograr ganarle una nueva contienda electoral a Donald Trump ya eran oscuras, el panorama resulta aún más desalentador para Kamala Harris si finalmente es la candidata elegida para representar al Partido Demócrata el próximo 5 de noviembre. Las encuestas muestran que la ventaja de Trump frente a Harris sería aún mayor frente a la que el magnate manejaba con respecto al aún presidente.

La media de las abundantes encuestas realizadas en Estados Unidos en las últimas fechas muestra que Trump aventajaba a Biden en 3,2 puntos porcentuales a fecha de este domingo 21 de julio, con un 43,5% de posibilidades de ser elegido frente al 40,2% del demócrata. Con estas cifras, y tras la debacle del debate electoral del pasado 27 de junio, Biden aceptó finalmente que no le quedaba más salida que rendirse y no buscar la reelección. El problema que maneja el Partido Demócrata es que Kamala Harris, vicepresidenta y que ya se ha postulado para subir el escalón y suceder a Biden, contando con su apoyo, amarra aún menos adhesiones que el todavía presidente. Los sondeos que han testado una hipotética contienda entre Trump y Harris señalan que el ex presidente mantendría ese mismo 43,5% de apoyo, mientras que la número 2 de Biden no pasa del 38,5%, es decir, que se queda a cinco puntos exactos de distancia.

La realidad es que la figura de Kamala Harris provoca un rechazo real entre gran parte de los votantes. Según un estudio realizado por RealClearPolitics agregando la totalidad de sondeos en Estados Unidos, el 52,3% de los estadounidenses no se muestran favorables frente a la figura de Harris, por sólo un 38,1% que sí lo son: el resultado es de -14,2 puntos.

En este mismo apartado, Trump mejora las cifras, pues, aún estando igualmente en guarismos negativos, se queda en -10,9. Biden marcaba récords de rechazo con un -17,5.

Tendencias históricas

Biden había asegurado en los últimos días que él tenía sondeos que le dicen que sí tiene posibilidades de vencer a Donald Trump el próximo 5 de noviembre. Es cierto que en las últimas fechas se ha recuperado mínimamente tras la debacle que supuso su actuación en el debate frente al republicano. Pero la realidad es que Biden no le estaba recortando a su rival, sino que recupera apoyos que habían ido a Robert Kennedy Jr., el excéntrico heredero de la saga Kennedy que se presenta también a estas elecciones, y al que las encuestas le dan un 8% de posibilidades.

Esta vez Donald Trump manda claramente en las encuestas, justo lo contrario que en 2016, cuando batió el récord histórico de darle la vuelta a las encuestas. Entonces, los cocineros sociológicos le daban una ventaja a Hillary Clinton de 8,9 puntos de media. Es cierto que en votos totales, la esposa de Bill Clinton superó al magnate, pero Trump aseguró los estados necesarios para hacerse con el triunfo. En 2000, a Gore le daban entre 5 y 6 puntos de ventaja sobre Bush, y en 1980 Gallup le daba en su gran encuesta final 6 puntos de ventaja a Jimmy Carter sobre Reagan.