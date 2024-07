Los episodios más desconcertantes protagonizados por el ‘siniestro Joe Biden’

Joe Biden encendió las alarmas desde hace tiempo por su deterioro cognitivo y mental entre el Partido Demócrata. En cambio, a todo se unieron diferentes episodios desconcertantes protagonizados el demócrata, que le hicieron ganarse el apodo de siniestro Joe Biden (creepy Joe, en inglés) entre sus detractores. Mientras, los demócratas prefirieron siempre mirar hacia otro lado hasta que el desastre estalló a pocos meses de las elecciones presidenciales con el debate contra Donald Trump en Atlanta (Georgia) el pasado 27 de junio. Entonces, se pusieron de manifiesto sus problemas cognitivos y mentales, que además sacaron a la luz otra serie de conductas inapropiadas que la Casa Blanca ha ocultado.

A continuación, se ofrece una lista de una serie de situaciones inapropiadas, que se añaden a sus fallos cognitivos suscitados por la edad, protagonizadas con menores de edad.

Mordisquea la oreja de una niña

Biden mordisqueó la oreja de una niña en una visita en Helsinki. La pequeña se encontraba con su madre cuando Biden se acercó y le hizo carantoñas. Le mordisqueó y le olfateó la cabeza. La pequeña, lejos de pasarlo bien, trató de alejarse y puso gestos de terror.

¿Cuántos años tienes?

Durante la celebración del Día de Acción de Gracias, le preguntó a una niña pequeña que cuántos años tenía: «Me gustan más los niños que las personas», indicó entonces entre risas. Posteriormente, Biden se acercó a la niña de, seis años, para elogiar sus orejas y después preguntarle si tenía 17 años, a lo que la familia de la menor respondió que sólo tenía seis.

«No tengas novio hasta los 30»

Otro forma extraña de comportarse con niñas fue cuando le dijo lo siguiente a una joven mientras le agarraba por el hombro susurrándole: «Nada de chicos serios hasta que tengas 30 años». Fue en el momento en el que posaba para una fotografía con ella y sus amigas en el Irvine Valley College de California.

«Las enfermeras me hacen cosas»

Otro de los momentos que le han dado fama a Joe Biden de ser siniestro Joe ha sido el relato de forma extraña y desagradable de una experiencia que, según él, tuvo a finales de los años 80 en el hospital Walter Reed Center, buque insignia de la red de centros hospitalarios del país: «Tenía una enfermera que me hacía cosas que no enseñan en la escuela». En esa ocasión, en un acto en Virginia Beach (Virginia) sobre sanidad, una de las vacas sagradas de su partido político, Biden explicó que en 1988 fue hospitalizado por dos aneurismas cerebrales potencialmente mortales: «Tuve una enfermera que se llamaba Pearl Nelson. Me susurraba al oído, yo no entendía nada, pero susurraba y se inclinaba. Y respiraba sobre mí para asegurarse de que hubiese cierta conexión entre nosotros, una conexión humana. Venía y hacía cosas que no creo que se aprendan en la escuela de enfermería».

Por una ventana

Joe Biden se le apareció a dos niñas por una venta en una ocasión. El episodio tuvo lugar en la isla de Nantucket, en el estado de Massachusetts. Dos niñas que se encontraban en una tienda del lugar vieron pasar por la calle al presidente y exclamaron: «¡Ahí está Joe, oh Dios Mío, hola!».

Encuentro con Mitterrand tras su muerte

Hace meses Biden relató un encuentro con el presidente de Francia, al que llamó Mitterrand, el cual murió en 1996. Entonces, se creyó que Biden se refería a Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, y que había confundido sus nombres.