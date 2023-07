Biden mordisquea y olfatea la espalda de una menor durante su viaje por Finlandia

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a protagonizar un extraño episodio con una menor durante su visita a la ciudad de Helsinki. La pequeña se encontraba en brazos de su madre cuando el mandatario norteamericano se acercó y le hizo carantoñas. Ahora bien, los mimos de Biden consistieron en mordisquear la espalda de la niña y en olfatear su cabeza a la vez que le ponía caras raras para hacerla reír. La menor, lejos de pasarlo bien, trató de alejarse y puso gestos de terror.

El video que muestra la escena se ha hecho viral en redes sociales donde acumula más de 400.000 visualizaciones y miles de reacciones. «Creepy Joe siempre fue más preciso que Sleepy Joe», ha dicho un usuario haciendo referencia a los apodos que la prensa norteamericana le ha puesto al líder demócrata. «La niña obviamente está asustada y la madre piensa que es divertido y saca su teléfono y el hombre a su lado, presumiblemente su padre, tampoco lo entiende. Pobre niño. ¿Estaría bien si un tipo al azar y no el presidente hiciera esto? Horrible», ha valorado otra internauta.

The little girl is obviously scared and the mom thinks it is funny and pulls out her phone and the guy next to her, presumably her dad, doesn’t get it either. Poor kid. Would they be ok with a random guy, not the President, doing this? Awful.

