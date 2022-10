El presidente Joe Biden ha sido cazado este pasado viernes agarrando a una joven por el hombro susurrándole «nada de chicos serios hasta que tengas 30 años» mientras posaba para una fotografía con ella y sus amigas en el Irvine Valley College de California. Biden, a quien la prensa norteamericana ha apodado Creepy Joe (‘Siniestro Joe’) por su polémico historial de situaciones incómodas con niños y adolescentes, estaba hablando de economía cuando de pronto se puso a dar consejos sobre citas.

